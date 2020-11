Black Friday bei Microsoft: 15 Prozent Rabatt auf Surface und Xbox

Microsoft nutzt die Black Friday Week, um im eigenen Store mit einem großen Rabatt auf Surface- und Xbox-Produkte aufzutrumpfen. Bis zu 15 Prozent könnt ihr jetzt zum Beispiel beim Kauf des 13 Zoll großen Surface Laptop 3 und der tollen Essential-Bundles sparen. (Anzeige)

Microsoft Surface Laptop 3 jetzt um 15 Prozent reduziert

Richtig günstige Xbox One S-Bundles und Konsolenzubehör

Die Vorteile bei der Bestellung im Microsoft Store • Exklusive Surface-Bundles im Microsoft Store

• Garantierte Verfügbarkeit

• Bestellung direkt vom Hersteller

• Bis zu 10% Rabatt für Schüler & Studenten

• Schnelle, versandkostenfreie Lieferung

• Paketverfolgung mit Tracking-ID von UPS

• 60 Tage Rückgaberecht, kostenloser Rückversand

Deutschland

Österreich

Schweiz

Zu den Angeboten imMicrosoft Store (DE) Zu den Angeboten imMicrosoft Store (AT) Zu den Angeboten imMicrosoft Store (CH)

Der Black Friday steht vor der Tür und schon lange ist nicht mehr nur ein einzelner Schnäpp­chen-Tag interessant, sondern die komplette Woche vor dem schwarzen Freitag. Auch der Microsoft Store nimmt sich dieser Chance an und startet mit einem großzügigen Rabatt auf viele Produkte aus dem Surface-Portfolio, Xbox One-Konsolen und natürlich passendem Zu­be­hör in den so genannten Essential-Bundles. In diesem Artikel informieren wir euch über die gesamte Woche hinweg über alle Rabattaktionen der Redmonder.Den Auftakt der neuen Rabattaktion feiert der Microsoft Store mit dem Surface Laptop 3 . Das moderne Windows-10-Notebook im 13,5-Zoll-Format erhält in seiner Konfiguration mit einem Intel Core i5-Prozessor und 128 GB SSD heute einen Rabatt in Höhe von 15 Prozent. Somit sinkt der Preis der platinfarbenen Alcantara-Fassung auf besonders günstige 950 Euro. Noch mehr sparen kann man, wenn man den schlanken und eleganten Surface Laptop 3 mit dem Essential Bundle verbindet. Kombiniert man ihn mit Microsoft 365, einer Maus oder dem Surface Dock 2, spart man auf das Zubehör bis zu 50 Prozent.Abseits von schnellen Prozessoren, SSDs und den 8 GB Ar­beits­spei­cher, verfügt der Microsoft Surface Laptop 3 über ein hochauflösendes Touch-Display mit 2256 x 1504 Pixeln, zeitgemäße Funkverbindungen wie Wi-Fi 6 und eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden.Für die Gamer unter euch bietet der Microsoft Store ebenfalls einen tollen Rabatt. Nicht nur die Xbox One S ist in vielen Bundles mit Spielen wie Forza Horizon 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, Gears 5 und Co. um sehr gute 50 Euro reduziert, auch für passende Spiele sinkt der Preis. Egal ob es das neue FIFA 21 oder Watch Dogs: Legion sein soll, während der Black Friday Week erhaltet ihr die besten Games jetzt bis zu 50 Prozent günstiger. Dieser Preis­nach­lass gilt übrigens nicht nur für Kunden aus Deutschland, sondern auch für unsere Nachbarn aus Österreich und der Schweiz