Gewinnexplosion: In der Krise reißt man LG die Geräte aus der Hand

Das Smartphone-Geschäft macht LG gerade große Sorgen, sonst läuft es im Krisenjahr für den Konzern aber glänzend. Weltweite Lockdowns treiben die Kunden zum Kauf von Haushaltsgeräten, auch bei Fernsehern wie OLEDs kann LG das große Geschäft machen.

Das Krisenjahr ist auch das Jahr der Neuanschaffungen für die eigenen vier Wände

Haushalt & TV

LG

Wie LG zur Bekanntgabe des Geschäftsergebnisses mitteilt, bringt 2020 für den Konzern einen "rekordverdächtiger Betriebsgewinn" mit. Bei einem Gesamtumsatz von umgerechnet rund 46 Milliarden Euro verbleiben dem Konzern am Ende 1,5 Milliarden Euro in der Kasse - wie MarketWatch anmerkt eine Steigerung "um das 11-fache" zum Vorjahr. Der operative Gewinn liegt bei 2,34 Milliarden Euro. Die Erklärung des Konzerns: "Dies ist vor allem auf höhere Umsätze bei Premium-Haushaltsgeräten und OLED-Fernsehern sowie ein starkes Wachstum bei Fahrzeugkomponenten-Lösungen zurückzuführen."Einen echten Boom konnte LG dabei definitiv auch im vierten Quartal verzeichnen. Trotz der Auswirkungen der Corona-Krise konnte man das Betriebsergebnis des Quartals bei 477,6 Mio. Euro im Vergleich zum vierten Quartal 2019 fast schon explosionsartig um 539 Prozent steigern. All diese Werte bedeuten für den Konzern nach eigener Aussage neue Bestmarken für Jahr und Quartal.Mit einem Umsatz von umgerechnet 16,35 Milliarden Euro - auch das ein Rekord - zählt die Abteilung für Haushaltsgeräte und Klimaanlagen zu den echten Zugpferden des Konzerns. Mit knapp 9,7 Milliarden Euro Umsatz kann hier aber auch LG Home Entertainment zum guten Gesamtergebnis beitragen. Unter der Überschrift "Vehicle Component Solutions" kann das Unternehmen mit Auto-Zubehörteilen 4,26 Milliarden Euro umsetzten. Echter Klotz am Bein bleibt die Mobilfunksparte: Hier schreibt sich LG zum Ende des Geschäftsjahres einen operativen Verlust von 617 Millionen Euro in die Bücher.