Bill Gates ist jetzt auch noch der größte Bauer in den USA

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates ist zwar längst nicht mehr der reichste Mensch der Welt. Dafür kann man ihn inzwischen als den größten Bauern der USA bezeichnen. Obwohl Gates selbst wohl kaum auf dem Feld stehen wird.

Wertvolles Investment

Zum Besitz der Eheleute Bill und Melinda Gates gehören inzwischen fast 100.000 Hektar Ackerflächen in verschiedenen Regionen der USA. Der Bestand verteilt sich laut den jüngsten Daten des Fachmagazins The Land Report über 18 Bundesstaaten. Das ist die größte Ansammlung von Agrarland in der Hand von Privatpersonen.Den größten Bestand an Ackerland hat Gates in Louisiana mit 28.000 Hektar. Es folgen Arkansas und Nebraska mit 20.000 und 8300 Hektar. Zusätzlich zu den reinen Agrarflächen gehören Gates auch noch 10400 Hektar Land in Phoenix, Arizona, die derzeit von Ackerfläche in Bauland für ein neues Vorstadt-Gebiet umgewidmet werden.Bei den meisten Landflächen stehen allerdings Gates und seine Frau nicht direkt im Grund­buch. Sie halten die Flächen vielmehr über Investmentfirmen wie Cascade In­vest­ments, die das Vermögen der Familie verwalten und meh­ren. Cas­cade gehören neben Agrarflächen auch Anteile an Ecolab, einem Spezialisten für Le­bens­mit­tel­si­cher­heit, dem Ge­braucht­wa­gen­händ­ler Vroom und der ka­na­di­schen Eisenbahngesellschaft.Generell dient der Landbesitz also als reines Spekulations-Objekt. Das ist nicht weiter verwunderlich. Immerhin sind Agrarflächen inzwischen in zahlreichen Ländern zu einem begehrten Gut geworden, da sich vor allem große zusammenliegende Flächen hochprofitabel industriell bewirtschaften lassen.Zumindest wollen sich Gates und seine Frau nicht nachsagen lassen, dass sie auf der einen Seite mit ihrer Stiftung möglichst Gutes tun wollen und dann problematische Strukturen in der Landwirtschaft befördern. So ist die Cascade-Tochter Cottonwood Ag Management, die die Flächen hauptsächlich verwaltet, Mitglied in der Organisation Leading Harvest, die eine nachhaltige und ökologische Landwirtschaft fördert.