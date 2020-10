Nein, danke: Chrome könnte künftig Werbung auf neuen Tabs zeigen

Es gibt immer wieder Software-Funktionen, die man als Geschmacks­sa­che bezeichnen kann und an die man sich erst einmal gewöhnen muss. Im Fall des neuen Chrome-Experiments von Google sind wir aber sicher: Ausnahmslos alle Nutzer werden es hassen.

Vorerst "nur" ein Canary-Experiment

Werbung wird zwar auch gerne als "Produktinformation" bezeichnet, doch die wenigsten sehen das so positiv. Anzeigen werden allenfalls geduldet, weil vielen klar ist, dass Medien anders nicht überleben können. Auf die Pläne des Suchmaschinenriesen werden aber sicherlich die meisten mit großer Ablehnung reagieren. Denn wie Techdows entdeckt hat, arbeitet Google an einem Feature, das auf der "Neuer Tab"-Seite Werbung anzeigt.Wenn man eine neue Registrierkarte öffnet, kommen derzeit in Chrome eine Google-Such­leiste und darunter einige häufig genutzte Links. Künftig könnte dort zusätzlich Werbung zu sehen sein, diese Anzeige wird dann auf dem Surfverlauf des jeweiligen Nutzers basieren. Derzeit ist das Feature aber noch in einem frühen Stadium, da man dafür in der Canary-Version des Browser eine Flag aktivieren muss, und es ist auch nicht klar, ob das auch in der finalen Version so kommt.Das dürfte auch nicht alles sein: Denn laut dem Team, das bei Chromium an NTP Modules arbeitet, soll es auf der "Neuer Tab"-Seite künftig auch Informationen und Elemente zu Streaming-Diensten und beispielsweise auch Rezepte zu sehen geben. Das trifft dann auf diejenigen zu, die in Chrome mit einem Profil eingeloggt sind.Wer das Ganze einmal ausprobieren will, der sollte in Chrome Canary "chrome://flags" in die Adresszeile eingeben und über das Suchfeld die Einträge für "NTP Modules" und "NTP Shopping Tasks Module" suchen. Beim zweiten Punkt sollte man am besten "Enabled-Fake Data" auswählen und den Browser neustarten. Daraufhin bekommt man (Platzhalter-)Werbung für Bürostühle angezeigt.Diese kann man mit einem Klick auf X zwar schließen, ob diese Art der Werbung aber bei Chrome-Nutzern gut ankommt, bezweifeln wir stark. Es ist zwar verständlich, dass Google den Platz auf der "Neuer Tab"-Seite besser nutzen will, Anzeigen stellen aber keinen Mehrwert dar - für die Anwender jedenfalls.