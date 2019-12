ChromePass - Passwörter aus Chrome auslesen

Alle Chrome-Passwörter offengelegt

Hilfe bei vergessenen Passwörtern

ChromePass 1.47 ist ein kleines Werkzeug, das es ermöglicht, in Google Chrome gespeicherte Benutzernamen und Passwörter im Klartext anzuzeigen. Die gefundenen Informationen lassen sich außerdem in diversen Formaten exportieren.Google Chrome speichert - so wie viele andere Browser ebenfalls - auf Wunsch des Anwenders Benutzernamen und Passwörter von Webseiten ab. Dies erspart das mühselige Eintippen der Daten zum Beispiel bei Facebook oder beim E-Mail-Account.Im Passwort-Manager von Chrome lassen sich die persönlichen Informationen erst nach Eingabe des Windows-Passworts anzeigen, doch das kleine Tool ChromePass des Entwicklers NirSoft legt genau diese Daten auch ohne das System-Kennwort offen. Sicherlich könnten Unbefugte so die sensiblen Informationen auslesen, wenn sie denn Zugang zum Rechner haben, doch dies ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Anwendung. Stattdessen soll sie dann helfen, wenn man eigene Passwörter vergessen hat.ChromePass ist auch ohne Installation sofort startklar und zeigt in einer tabellarischen Übersicht alle Benutzernamen und Passwörter der aktuellen Chrome-Installation mitsamt der zugehören Webadresse und dem Erstellungsdatum an. Die Ergebnisse lassen sich in verschiedenen Formaten wie TXT, HTML oder CSV abspeichern. Die CSV-Datei kann dann zum Beispiel im Passwortmanager KeePass importiert werden.Außerdem kann ChromePass auch auf die Daten von externen Profilen zugreifen. Dadurch lassen sich beispielsweise Kennwörter aus einem System auslesen, das nicht mehr hochfährt. In diesem Fall muss jedoch das zuletzt benutzte Kennwort des Benutzerprofils eingegeben werden.ChromePass ist eine sinnvolle Hilfe, wenn Sie Ihre eigenen Passwörter vergessen haben. Auf fremden Rechnern dürfen Sie das Tool jedoch nicht ohne die Erlaubnis des Besitzers einsetzen, da Sie sich ansonsten strafbar machen.Möchten Sie weitere Browser-, Netzwerk- oder E-Mail-Passwörter auslesen? Wie das geht und wie Sie selbst einen verlorengegangenen Windows-Produktschlüssel auslesen können, erfahren Sie in unserem Artikel: Ausgesperrt? Verlorene Passwörter einfach auslesen! Zum Entpacken des herunter­geladenen Archivs müssen Sie das Passworteingeben. Manche Viren­schutz­programme können ChromePass als Schäd­ling einstufen. Dabei handelt es sich jedoch um einen Fehlalarm, wie der Entwickler auf seiner Website aus­drück­lich betont.