Screenshots kompletter Webseiten im Chrome: So klappt es einfach

Screenshots sind immer wieder eine Sache, die trivial klingt, es am Ende aber nicht ist. Vor allem, wenn man dann doch mal etwas mehr benötigt, als streng genommen wirklich auf dem Bildschirm zu sehen ist. So ist es keineswegs immer einfach, eine Webseite in voller Länge als Bild zu speichern. Während beispielsweise der Firefox-Browser diese Option in seinem Screenshot-Tool bereits vorsieht, stehen die Nutzer des Chrome im Regen.Der Google-Browser bietet auf den ersten Blick keine einfache Möglichkeit an, einen entsprechenden Vorgang auszulösen. Die meisten Nutzer werden daher direkt zu einer Erweiterung greifen - was eigentlich gar nicht nötig ist. Die Kollegen von SemperVideo zeigen hier, wie man trotzdem mit Bordmitteln weiterkommt.Dies geht nämlich über die in den Entwickler-Tools mitgelieferten Möglichkeiten. Dort können über die integrierte Eingabeaufforderung viele Funktionen zusätzlich aufgerufen werden. Allein vier verschiedene Optionen für Screenshots sind hier beispielsweise zu finden. Eine davon bietet die gesuchte Möglichkeit, die gesamte Webseite abzufotografieren.