Bis zu 12 Prozent mehr Reichweite möglich: Tesla verkündet Updates

Der Automobilhersteller Tesla hat nach den Preissenkungen nun auch weitere Änderungen für Model S, Model 3 und Model X bekannt gegeben. Alle Varianten bekommen mehr Reichweite, bis zu 12 Prozent mehr sind nun möglich.

Änderungen an bei Bestellungen

Tesla Motors

Das geht aus den Angaben auf der Tesla-Homepage hervor. Demnach werden die neuen Generationen der Fahrzeuge deutlich weiter kommen, als die Vorgänger. Besonders beim Model X ist das Update ansehnlich: Beim Model X meldet Tesla nun eine Steigerung von 10 bis 12 Prozent je nach gewählter Version. Beim Model S gibt Tesla neu 652 Kilometer Reichweite an, was in etwa 7 Prozent Steigerung im Vergleich zu der bisherigen Angabe bedeutet. Die Performance-Version vom Model S schafft demnach künftig 639 statt vorher 593 Kilometer.Das günstige Tesla Model 3 ist nun in einer komplett überarbeiteten Version verfügbar. Dazu gehören neben der Reichweitensteigerung auf 580 Kilometer beim Model 3 Long Range und 430 Kilometer beim Model 3 SR+ viele optische Änderungen. Über einige der Details haben wir schon vorab berichtet : Tesla hat nun unter anderem die Mittel-Konsole überarbeitet, die Chrom-Einfassungen für Fenster und Zierleisten gestrichen und im Innenraum matte Oberflächen satt Klavierlack vorgestellt. Zudem bekommt das Model 3 eine elektrische Kofferraumklappe.Laut Medienberichten hat Tesla auch das Lenkrad leicht überarbeitet und bietet nun wieder Feature wie den automatisch abblendenden Rückfahrspiegel an. Diese Änderungen werden im Übrigen auch für Kunden erhältlich sein, die ihr Fahrzeug bereits bestellt haben. Laut dem Teslamag haben zumindest einige deutsche Besteller entsprechende Mitteilung von Tesla bekommen, das sich bei ihrem Fahrzeug etwas geändert habe.Der Preis vom Model 3 ist gleich geblieben, war aber im September schon einmal um rund 1.200 Euro gesenkt worden. Tesla wirbt in Deutschland mit dem 9000 Euro Umweltbonus für dieses Modell. Je nach gewählter Variante startet das Model 3 aktuell bei 42.000 Euro.