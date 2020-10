Tesla Model 3: Details über Modell-Update geleakt, das kommt neu

Tesla hat für das Model 3 an ein paar Veränderungen gearbeitet. Das geht aus Medienberichten hervor. Demnach verzichtet Tesla nun auf Chromleisten, startet die elektrische Kofferraumklappe und hat an der Lautstärke im Innenraum gearbeitet.

Elektrische Kofferraumklappe und besserer Lärmschutz

Nadine Dressler

Bestätigt ist vom Model-3-Update bisher noch nichts. Da Tesla seine PR-Abteilung abge­schafft hat , wird man wohl auch wenig vor dem offiziellen Verkaufsstart des "Updates" davon hören. Interessant sind aber die vielen kleinen Details, die nun bereits in den einschlägigen Blogs kursieren - einiges davon wurde bereits zuvor als Gerücht gehandelt. Wie nun das Online-Magazin Electrek meldet , wird das überarbeitete Model 3 sicherlich bald erhältlich sein, denn die Autoren haben die Änderungen bereits gesehen. Bilder gibt es allerdings nicht, um die Quellen dieses "Leaks" zu schützen.Tesla verändert laut dem Bericht von Electrek viele Details. Das fängt an bei dem bisher hochglänzenden schwarzen Finish im Innenraum, das künftig mattschwarz sein wird. Optisch ändert man auch die Chromdetails - auch dabei wird Tesla beim Model 3 nun auf schwarze Leisten setzen.Zwei große Änderungen dürften wirklich interessant werden: Zum einen ist die Rede davon, dass das Model 3 nun einen elektrisch schließbaren Kofferraum erhält. Das gab es bisher nicht. Zum anderen soll Tesla nun eine neue Verglasung nutzen, mit der der Lautstärkepegel im Innenraum des Fahrzeugs deutlich verbessert wird.Über weitere neue Features, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe und ein verbessertes Lenkrad, hat Electrek jetzt nichts mehr erfahren. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass diese beiden Änderungen in Kürze beim Model 3 veröffentlicht werden. Was Electrek bisher noch nicht bestätigen kann ist ein Termin, wann die überarbeiteten Model 3 zu kaufen sein werden. Außerdem ist unklar, ob noch weitere Änderungen dazu kommen und ob das Fahrzeug dann auch als neue Generation auf dem Markt auftreten wird.