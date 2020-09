Windows XP: Quellcode ist erstmals an die Öffentlichkeit gesickert

Microsoft hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr in Richtung Open Source geöffnet, eines ist und bleibt aber eher tabu: der Quellcode von Windows. Nun ist angeblich der Quellcode von Windows XP und noch einigen anderen Produkten durchgesickert.

Dubiose Quelle, aber wohl dennoch echt

Windows ist natürlich jenes Produkt, das wie kaum ein anderes Microsoft repräsentiert. Dabei wird das genau heute vor 19 Jahren veröffentlichte Windows XP zwar schon seit vielen Jahren (genauer gesagt seit 8. April 2014) nicht mehr unterstützt, der Quellcode ist aber nach wie vor unter Verschluss oder besser gesagt nicht vollständig öffentlich.Das liegt daran, dass auch in alten Versionen von Windows Code-Bestandteile stecken, die noch heute genutzt werden oder weiterentwickelt wurden sowie auch daran, dass Einsicht in den Quellcode eine Sicherheitsproblematik darstellen würde.Wie Windows Central berichtet, soll nun der Windows XP-Quellcode online aufgetaucht sein. Vorsicht ist vor allem wegen der Leak-Quelle geboten, denn die Links zu den Archiven sind auf 4chan verbreitet worden. Nicht nur Windows XP ist dort aufgetaucht, sondern auch Windows NT 3.5 sowie der Quellcode zur ersten Xbox. Die beiden Letztgenannten sind allerdings bereits im vergangenen Mai erstmals an die Oberfläche gekommen.Trotz der eher dubiosen Quelle - auch auf 4chan wurde die Echtheit diskutiert - haben sich Sicher­heits­forscher daran gemacht, den Code zu über­prüfen. Und die ersten Meinungen dazu sind, dass der Windows XP SP1-Quellcode legitim aussieht. Das könnte sich allerdings ändern, wenn tiefer "gegraben" wird.Angenommen der Code-Leak ist echt, dann könnte das ein Problem für Nutzer sein, die noch Windows XP nutzen, denn ein solcher Quellcode-Leak ist eine Fundgrube für Angreifer. Allzu viele sind das aber nicht mehr, laut aktuellen Zahlen von NetMarketShare ist XP nur noch bei 0,78 Prozent der Nutzer weltweit im Einsatz.Allzu folgenreich dürfte der Leak deshalb nicht sein. Hinzu kommt, dass Microsoft Regierungen und Universitätsforschern den Quellcode bereits in Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat. Öffentlich wäre der XP-Quellcode aber zum ersten Mal verfügbar.