Windows XP-Leak: Betriebssystem mit weiteren versteckten Funktionen

Nachdem im vergangenen Monat die Quellcodes der zwei alten Microsoft-Betriebssysteme Windows XP und Windows Server 2003 durchgesickert sind, haben Entwickler nun herausgefunden, dass die Software mit ei­ni­gen versteckten, unveröffentlichten Funktionen ausgestattet war.

Suchansicht war damals anders gestaltet

Windows XP mit geheimer MacOS-Oberfläche ausgestattet

Der Twitter-Nutzer Albacore (via Deskmodder ) hat sich den geleakten Quellcode einmal genauer angesehen und eine alternative Startseite gefunden. Das Aussehen erinnert an das Installations-Programm des Betriebssystems. Außerdem hat die Schaltfläche "Start" hier da­für gesorgt, dass alle geöffneten Fenster minimiert wurden. Das "normale" Startmenü kon­nte lediglich mit der Tastenkombination "Shift + Windows" aufgerufen werden.Auch der Login-Bildschirm und die Suchansicht, welche in den Explorer integriert wurde und beim Suchen von Dateien helfen sollte, waren damals noch optisch ein wenig anders gestaltet. Der Hund Rover, der den Nutzern von Windows XP als digitaler Assistent zur Verfügung gestellt wurde, war in einer früheren Ent­wick­lungs­pha­se etwas größer, als es in der finalen Version des Betriebssystems der Fall war. Um die ver­steck­ten Funktionen zu aktivieren, musste Albacore zwei Registry-Schlüssel eingeben.Schon Ende September wurde bekannt, dass der geleakte Windows XP-Code eine geheime MacOS-ähnliche Oberfläche enthält. Die Benutzeroberfläche erinnert an das Aqua-Design, das im Jahr 2000 von Apple eingeführt wurde. Die Oberfläche war für den internen Ge­brauch konzipiert, sodass es der "Candy" genannte Look nie in ein fertiges Produkt geschafft hat.