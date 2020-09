Zerologon: US-Regierung macht Druck - Windows Server sofort updaten

Eine der gefährlichsten Sicherheitslücken in Windows-Systemen hat jetzt auch zu einer seltenen und dringenden Warnung von höchsten staat­lichen Stellen in den USA geführt. Die IT-Sparte des Heimatschutz-Mi­nisteriums gab Weisungen zum sofortigen Vollzug heraus.

Kompatibilität wird unwichtig

Alle Bundesbehörden in den USA sind aufgrund der Schwere des Problems kurz vor dem Wochenende verpflichtet worden, den von Microsoft veröffentlichten Patch gegen die Zerologon-Schwachstelle unverzüglich zu installieren. Konkret muss die Arbeit spätestens heute im Laufe des Tages durchgeführt werden. Eine so kurze Frist ist sehr ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass bereits Erkenntnisse vorliegen, dass die Lücke schon aktiv ausgenutzt wird.Zerologon gilt deshalb als eines der schwersten Sicherheitsprobleme der Windows-Plattform, weil sich Angreifer darüber binnen Sekunden die Kontrolle über die Domänen-Controller ganzer Netzwerke verschaffen können. Denn ein Fehler in der Auswertung der kryptographischen Authentifizierung macht eine Brute-Force-Attacke binnen Sekunden erfolgreich.Betroffen sind von dem Prob­lem Systeme ab Windows Server 2008 R2 inlu­sive der jüng­sten Windows-Server-Varian­ten, die auf Windows 10 basieren. Microsoft hat den Fehler bereits im August mit einem Patch behoben, aller­dings dauert es insbe­sondere bei größeren Unter­nehmen und Behörden gern auch mal ei­nige Wochen bis Monate, bis Aktua­lisierungen einge­spielt werden. Die Admins testen dort lieber aus­giebig, ob die Patches auch wirklich keine Kollateral­schäden auf den Produktiv­systemen anrichten.Die Zerologon-Lücke ist allerdings so schwerwiegend, dass eventuelle Probleme mit den Anwendungen im Netzwerk in Kauf genommen werden sollten. Immerhin droht bei Inkompatibilitäten im schlimmsten Fall ein Ausfall in einem wahrscheinlich recht überschaubaren Rahmen. Wenn ein Angreifer Problemlos den Domänen-Controller des Netzwerkes übernimmt, sind die Schäden mit Sicherheit sehr viel gravierender.Das US-Heimatschutzministeriums wies daher nicht nur die Bundesbehörden zum unverzüglichen Update an. Auch alle Einrichtungen der Bundesstaaten und Kommunen wurden zumindest aufgefordert, ähnlich vorzugehen. Gleiches gilt für Unternehmen.