Windows 10 Build 20221: Insider-Build mit Meet Now in der Taskleiste

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat einen weiteren Insider-Build von Windows 10 zur Verfügung gestellt. Die Vorschau-Version integriert das Feature Meet Now in die Taskleiste, behebt einige Probleme und kann von allen Nutzern im Dev-Kanal heruntergeladen werden.

Insider-Version bringt einige Bugs mit sich

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Alle Fragen umfassend beantwortet

Mit Meet Now kann eine Videokonferenz relativ schnell gestartet werden. Hierfür muss nur das entsprechende Symbol in der Taskleiste angeklickt werden. Selbstverständlich ist es mit der Funktion ebenfalls möglich, einem bestehenden Videochat beizutreten. Darüber hinaus bringt der Build 10221 eine neue Version von Your Phone mit sich. Mit der aktuellen Version lassen sich erhaltene Benachrichtigungen anpinnen und damit schneller wiederfinden.Neben den neuen Features enthält der Windows 10 Build 10221 auch noch ein paar Bugfixes. So wurde beispielsweise ein Problem behoben, das verhindert hat, dass in den Einstellungen der Laufwerksbuchstabe der System-Partition ge­än­dert werden konnte. Außerdem wurde ein Feh­ler beseitigt, sodass die Miniatur-Ansicht eines virtuellen Desktops nun wieder korrekt funk­tio­niert. Windows Update sollte beim He­run­ter­la­den einer Aktualisierung nicht mehr bei einem Fortschritt von null Prozent hängen bleiben. Der vollständige Changelog lässt sich in einem of­fi­ziel­len Blog-Eintrag der Redmonder finden.Natürlich bringt die neue Preview-Version auch wieder einige Bugs, die bislang noch nicht behoben werden konnten, mit sich. Es kann vorkommen, dass der Installations-Prozess über einen längeren Zeitraum hängen bleibt. Zudem scheinen bei manchen Nutzern einige Office-Anwendungen nach der Aktualisierung zu fehlen oder abzustürzen. Darüber hinaus stürzt die Einstellungs-App in einigen Fällen ab, wenn zum Unterpunkt "Datenträger und Partitionen verwalten" gewechselt wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass Microsoft die Probleme mit einer kommenden Insider-Version aus der Welt schafft.