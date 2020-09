TikTok-Premiere: Microsoft lacht über sich selbst und über die Xbox

Microsoft beweist mit einer neuen Werbeaktion einmal wieder für Humor. Dieses Mal geht es um das erste Video, das Microsoft für die Xbox bei TikTok veröffentlicht hat: Dabei werden viele neue Xbox-Memes ver­arbeitet.

Was hat sich Microsoft nicht schon alles zu dem Design der Xbox Series S anhören dürfen. Man kann dabei wohl ohne Übertreibung getrost sagen, dass das Netz sich schlapp gelacht hat, als Microsoft die neue Konsole vorgestellt hat. Sie sehe aus wie eine Waschmaschine oder wie ein Campingkocher, hat Ähnlichkeit mit Sony-Lautsprechern und könnte auch mit einer Whirlpool-Klimaanlage verwechselt werden. Es gibt etliche Memes zum Thema.Gleiches hat Microsoft auch mit der Xbox Series X erlebt. Die Fans meinen das natürlich nicht böse, es gibt aber den einen oder anderen Seitenhieb. Nun zeigt das Unternehmen, wie man mit dieser Häme auch umgehen kann: Die lustigsten und albersten Xbox-Vergleiche haben es nun in das erste TikTok-Video geschafft. Dabei stellt sich Microsoft die Frage, welches Video oder welches Foto denn unbedingt mit in das erste TikTok-Video rein muss. Die Antwort war dann wohl schnell klar: Alles das muss mit, worüber die Community so spricht:Mit diesem Video und dem zweiten Teil hat Microsoft wohl den Nerv getroffen und genau den richtigen Inhalt für die Social-Media-Plattform veröffentlicht. 2,4 und 1,2 Millionen Abrufe für die ersten beiden TikToks des Unternehmens lassen sich schon sehen, auch wenn das natürlich im Vergleich zu den TikTok-Stars nur Peanuts sind.Bis zum Start der Next-Gen-Konsole am 10. November ist es noch ein wenig hin, da wird es sicherlich noch ein paar weiter Videos im Vorfeld zur Vorstellung der Xbox Series X und der Xbox Series S geben. Beide Geräte haben ein ungewöhnliches Design erhalten, vor allem, wenn man sie mit der direkten Konkurrenz von Sony vergleicht. Was aber im November dann vor allem bei den Erstbestellern zählen wird ist wie die Konsole sich im Gaming-Alltag schlägt.