Xbox Series S - Neues Video zeigt die kurzen Ladezeiten der Konsole

Modell Xbox Series X Xbox Series S CPU 8-Core AMD Zen 2 CPU @ 3.8GHz

3.6GHz w/ SMT Enabled 8-Core AMD Zen 2 CPU @ 3.6GHz

3.4GHz w/ SMT Enabled Grafikprozessor (GPU) AMD RDNA 2 GPU

52 CUs @ 1,825 GHz AMD RDNA 2 GPU

20 CUs @ 1,565 GHz GPU-Leistung 12,15 TFLOPS 4 TFLOPS RAM 16 GB GDDR6 RAM

10 GB @ 560 GB/s

6 GB @ 336 GB/s 10 GB GDDR6 RAM

8 GB @ 224 GB/s

2 GB @ 56 GB/s Leistungsziel 4K @ 60 FPS, bis zu 120 FPS 1440p @ 60 FPS, bis zu 120 FPS Speicher 1 TB PCIe Gen 4 NVME SSD

2,4 GB/sek unkomprimiert

4,8 GB/sek komprimiert 512 GB PCIe Gen 4 NVME SSD

2,4 GB/sek unkomprimiert

4,8 GB/sek komprimiert Erweiterbarer Speicher 1 TB Erweiterungskarte

(entspricht exakt internem Speicher) Kompatibilität Tausende abwärtskompatible, digitale Spiele für Xbox One, Xbox 360 und Original Xbox zum Start. Xbox One Gaming-Zubehör ebenfalls kompatibel. Disc-Laufwerk 4K UHD Blu-ray Nur Digital Display-Anschluss HDMI 2.1 HDMI 2.1 UVP 499,99 Euro 299,99 Euro

Neben der Xbox Series X veröffentlicht Microsoft im November auch die etwas leistungs­schwächere Xbox Series S. Doch selbst diese wird dank schneller SSD deutlich kürzere Ladezeiten als die Xbox One S bieten, wie ein neues Video zeigt.Im Video sind die Ladezeiten beim Spiel The Outer Worlds im Direktvergleich auf der Xbox Series S und der Xbox One S zu sehen. Der Unterschied ist dabei recht deutlich und so gibt es einen klaren Performance-Sieger, denn auf der Next-Gen-Konsole geht das Spiel­ge­sche­hen bereits nach elf Sekunden los, während auf der Xbox One S der Ladebildschirm bis zur Sekunde 53 stehenbleibt.Microsoft veröffentlicht die Xbox Series S am 10. November 2020 in Deutschland. Der Preis beträgt dann 299,99 Euro. Vorbestellungen sind ab dem 22. September möglich.