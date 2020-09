Xbox Series X: SSD-Erweiterung von Seagate startet für 220 Euro

Während Microsoft und Seagate offizielle Preisangaben zur SSD-Er­wei­te­rungs­kar­te der Xbox Series X bisher zurückhielten, kommuniziert der US-amerikanische Händler Best Buy die Kosten für das externe Drive. Dieser bietet die 1-TB-NVMe-SSD für umgerechnet 220 Euro an.

Start der Vorbestellungen in Deutschland zeitnah erwartet

Microsoft / Seagate

Das in den letzten Wochen nicht allzu gut gehütete Geheimnis zum Preis der "Spei­cher­er­wei­te­rungs­kar­te für Xbox Series X" von Seagate wird nun offiziell gelüftet, nachdem Best Buy in den Vereinigten Staaten mit einer passenden Vorbestellungsphase startet. Die 1 TB große NVMe-SSD nutzt den PCIe Gen4 x2-Standard und schlägt in Übersee mit 219,99 US-Dollar zu Buche. Den aktuellen Umrechnungskurs und die hiesige Mehrwertsteuer berücksichtigt, könnte die so genannte Expansion Card in Deutschland für ca. 220 Euro angeboten werden.Während die Sony PlayStation 5 (PS5) Speichererweiterungen in Form von kompatiblen Solid State Drives im M.2-Format anbietet, die intern verbaut werden müssen, zeigt sich die pro­prie­tä­re Lösung von Microsoft und Seagate für Otto Normalverbraucher vergleichsweise ein­fach in der Handhabung. Wie eine SD-Karte wird das Game Drive einfach in die passende Schnittstelle an der Rückseite der Xbox Series X und Xbox Series S eingesteckt. Die Her­stel­ler garantieren Übertragungsraten von bis zu 5,5 GB/s und die nahtlose Integration in die neue Xbox Velocity-Architektur.Die Auslieferung des Modells "STJR1000400" plant Best Buy zum Marktstart der Next-Gen-Konsolen am 10. November. Es ist stark davon auszugehen, dass zeitnah auch hierzulande eine Pre-Order-Phase für die SSD-Er­wei­te­rungs­kar­te gestartet wird, nachdem Microsoft in dieser Woche bereits neue Controller und USB-C-Akkupacks vorgestellt hat, die ebenfalls zum Launch der Xbox Series X an erste Kunden ausgeliefert werden. Vergleichbare PCIe 4.0-SSDs (1 TB) werden aktuell ab circa 170 Euro angeboten. Ein Flaggschiff stellt unter anderem die Samsung SSD 980 Pro dar, die Über­tra­gungs­ra­ten von bis zu 7 GB/s ermöglicht.