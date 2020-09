Windows 10 Oktober 2020 Update: Name steht fest, der Start kurz bevor

Die Namen der bisher veröffentlichten Windows 10 Versionen:

Threshold 1: Ursprüngliches Windows 10, Version 1507

Threshold 2: November Update, Version 1511

Redstone 1: Anniversary Update, Version 1607

Redstone 2: Creators Update, Version 1703

Redstone 3: Fall Creators Update, Version 1709

Redstone 4: April Update, Version 1803

Redstone 5: Oktober Update, Version 1809

19H1: Mai Update, Version 1903

19H2: November Update, Version 1909

20H1: Mai Update, Version 2004

20H2: Oktober Update, Version 2009

Jedes Jahr ist es bis kurz vor der geplanten Freigabe der halbjährlichen Windows 10-Feature-Updates ein Geheimnis, welchen Beinamen das Entwicklerteam dem Update geben wird. Dazu kommt in diesem Jahr noch eine Besonderheit: Eigentlich hatte es während der Testphase geheißen, dass man mit dem bisherigen Namensschema aufhören wird und das Update einfach 20H2 nennen will, was bisher eher ein interner Codename war. Das ist kurz und prägnant und kommt so auch in den Insider Updates zum Einsatz. 20 steht dabei für das Jahr und H2 für die zweite Version in diesem Jahr.In einem Blog-Beitrag hat Windows-Manager Brandon LeBlanc jetzt geschrieben, dass das kommende Update Windows 10 Oktober 2020 Update genannt wird: Man arbeitet derzeit auf die Veröffentlichung des "Windows 10 Oktober 2020 Update (Version 20H2)" hin, meldete LeBlanc. Nach den zuvor veröffentlichten Angaben hinsichtlich der Namensgebung ist das nun doch etwas verwunderlich - aber warten wir einmal ab, wie das Update letztendlich angekündigt wird und wie Microsoft es in den Support-Dokumenten für die folgenden Patch-Day bezeichnen wird.