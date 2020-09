Windows 10: Kontakte-App kann vom Nutzer deinstalliert werden

Bereits zum Release der Windows 10 Version 1909 (November 2019 Up­da­te) hatte das Redmonder Unternehmen Microsoft angekündigt, dass die Kontakte-App zukünftig aus dem Betriebssystem entfernt werden soll. Nun haben Insider die Möglichkeit, die Anwendung zu deinstallieren.

Deinstallation via PowerShell möglich

Alle Fragen umfassend beantwortet

Alles was du jetzt dazu wissen musst

Siehe auch:

Deskmodder

Mit der in Windows 10 eingebauten Kontakte-App können die Nutzer des Redmonder Be­triebs­sys­tems ein plattformübergreifendes Adressbuch anlegen und die dort eingespeicherten Per­so­nen über unterschiedliche Dienste wie Mail und Skype kontaktieren. Wie Deskmodder schreibt, hatte Microsoft im vergangenen Jahr allerdings betont, dass die App nicht mehr wei­ter­ent­wi­ckelt wird. Your Phone soll die Anwendung in Zukunft vollständig ersetzen.Damit bringt die Kontakte-App keinen zu­sätz­li­chen Nutzen mehr mit sich. Daher haben am Insider-Programm angemeldete Nutzer mit dem Windows 10 Build 20215 die Möglichkeit, die Anwendung über einen Rechtsklick im Start­me­nü vom Rechner zu entfernen. Darüber hinaus ist die App nicht mehr in der Taskleiste zu fin­den. Das Programm kann nur noch aus dem Ka­len­der heraus gestartet werden.Wer nicht am Insider-Programm teilnimmt, kann die Kontakte-App momentan aus­schließ­lich über die PowerShell oder ein ähn­li­ches Tool entfernen. Nachdem die Kon­so­len-Anwendung geöffnet wurde, muss der Nutzer den Befehl "Get-AppxPackage *People* | Remove-AppxPackage" (via Winaero ) ein­ge­ben und aus­füh­ren. Nach einem Neustart des Computers sollte die App nicht mehr zum Vorschein kommen.Natürlich kann die entfernte Anwendung jederzeit erneut heruntergeladen werden. Die App lässt sich im offiziellen Microsoft Store finden und kann über diese Seite installiert werden.