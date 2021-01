Lenovo Tab P11: Die Surface-Idee landet in der 250-Euro-Klasse

Das Microsoft Surface hat einen Formfaktor geprägt, jetzt startet ein entsprechend gestaltetes Gerät mit Android-OS für 250 Euro. Das Lenovo Tab P11 will mit 2K IPS-Display und Aluminium-Gehäuse punkten, die CPU ist aber aus der unteren Mittelklasse.

Das Lenovo Tab P11 schickt sich an, ein Android-Surface zu sein

Lenovo

Wenn ein Hersteller selbst in seinem Werbematerial von "gutem Mittelmaß" spricht, dann muss man sich als Nutzer auf Kompromisse gefasst machen. Bei seinem aggressiven Preis von 250 Euro erwartet aber wohl keiner von dem jetzt vorgestellten Lenovo Tab P11 Spitzenwerte. Das Unternehmen selbst will das Model als Android-Gerät für " Spaß, Lernen und leichte Produktivität" verstanden wissen. Den Namen leiht man sich zwar vom größeren und stärkeren Lenovo Tab P11 Pro, die Hardware hat aber wenig gemein.Zukünftige Nutzer schauen bei dem Gerät auf ein IPS-Display mit einer Auflösung von 2000 x 1200 Pixeln und einer maximalen Helligkeit von 400 nits. Der TÜV Rheinland zertifiziert zudem augenschonende Blaulicht-Werte, von Lenovo "Eye Care Mode" getauft. Wie für einen Surface-Klon zu erwarten, sind außerdem mit dem "Lenovo Precision Pen 2" und dem "Keyboard Pack" weitere Eingabemöglichkeiten geboten. Diesen werden aber separat verkauft, Preise sind hier noch nicht bekannt.Macht das Display noch eine recht gute Figur, zeigt ein Blick ins Innere wo bei der Zusammenstellung der Rotstift angesetzt wurde. Das Tab P11 wird vom Snapdragon 662 angetrieben. Die untere Mittelklasse-CPU der 11-nm-Klasse wurde im April 2019 vorgestellt und bringt eine Adreno 610 GPU sowie ein X11 LTE Modem mit, Lenovo packt dazu mindestens 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB erweiterbaren Speicher, auch eine Variante mit 6/128 GB wird angeboten.Bei den Extras kann das Lenovo Tab P11 dann durchaus interessante Features bieten. Eine 8-Megapixel-Frontkamera sollte bei Zoom und Co. für klare Bilder sorgen, auch ein Vierfach-Lautsprecher-Setup mit Dolby Atmos ist für diese Preisklasse keine Selbstverständlichkeit. Der Akku leistet mit 7.500 mAh nach Herstellerangaben bis zu 15 Stunden Laufzeit. Der Marktstart ist für diesen Monat zu erwarten.