Praktisch fix: TikTok und WeChat sind ab Sonntag in den USA verboten

Am Sonntag endet die Frist für den Verkauf von TikTok und die Ver­wir­rung der vergangenen Wochen wird wohl enden, zumindest vorerst. Denn offenbar wird das Weiße Haus ein Verbot von TikTok sowie dem Mes­sen­ger WeChat durchsetzen und Downloads untersagen.

Einigung noch möglich, zumindest theoretisch

US-Präsident Trump hat Anfang August den beiden chinesischen Angeboten TikTok und WeChat eine 45-tägige Frist gesetzt. Die Besitzer der beiden Angebote - ByteDance (TikTok) und Tencent (WeChat) - wurden aufgefordert, die US-amerikanischen Teile der Apps bzw. des Geschäfts zu verkaufen, ansonsten werden sie verboten. Als Hauptgrund wurde die nationale Sicherheit der USA angegeben, da ByteDance und Tencent Verbindungen zur chinesischen Staatsführung haben sollen.Doch wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wird das Handelsministerium heute eine Anweisung auf den Weg bringen, in dem man Menschen in den USA den Download von TikTok und WeChat untersagt, indem man die Apps in den Stores verbietet.Die Entscheidung des Department of Commerce ist noch nicht offiziell und kann auch danach von US-Präsident Trump widerrufen werden. Denn TikTok bemüht sich offenbar bis zur letzten Sekunde, eine Möglichkeit zu finden, wie man weitermachen kann. Dass sich Trump die Angelegenheit grundsätzlich anders überlegt, ist indes höchst unwahrscheinlich.ByteDance hat laut Reuters zuletzt Gespräche mit Oracle geführt (einer Trump wohlgesonnenen Firma), um ein TikTok Global genanntes Unternehmen neu zu gründen. Damit sollen die US-amerikanischen Sicherheitsbedenken angesprochen werden, Oracle würde dabei als einer Art Aufpasser fungieren.Die Anweisung des Handelsministeriums hat keine Auswirkungen auf US-Unternehmen, die im Ausland auf WeChat setzen, gemeint sind damit Firmen wie Walmart und Starbucks, die den Messenger am chinesischen Markt nutzen.