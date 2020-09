Chaos & Mondpreise: PlayStation-5-Preorder sorgt für Wut & Ärger

Wo kann man die PlayStation 5 vorbestellen? Sony hat es für interes­sierte Kunden mit einer chaotischen Kommunikation nicht leicht gemacht, hier eine Antwort zu finden. Wie so oft sind auf Verkaufsplatt­formen unterdessen PS5-Preorders zu Mondpreisen zu finden.

Die PlayStation 5 Vorbestellung läuft alles andere als rund

Wegen Unsicherheit überteuert

Technische Daten zur Playstation 5 CPU 8-Kern-AMD-CPU mit Zen-2-Kernen @ 3,5 GHz GPU 10,28 TFLOPS, 36 CUs @ 2,23 GHz, benutzerdef. AMD RDNA 2-GPU Speicher 16 GB GDDR6 mit 256-Bit Interface, Speicherbandbreite 448 GB/s Festplatte 825 GB SSD, erweiterbar über NVMe SSD-Slot E/A-Durchsatz 5,5 GB/s (unkomprimiert), 8-9 GB/s (komprimiert) Externer Speicher USB HDD-Support Laufwerk 4K UHD Blu-Ray-Drive / Digital Edition: Ohne Anschlüsse 2x USB Type-A, 2x USB Type-C (max. 10 Gbps), Ethernet 10/100/1000, HDMI 2.1 Wireless Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Audio "Tempest" 3D AudioTech Netzteil PS5: 350 Watt / PS5 Digital Edition: 340 Watt Abmessung (mm) PS5: 390 x 104 x 260 / PS5 Digital Edition: 390 x 92 x 260 Gewicht PS5: 4,5 kg / PS5 Digital Edition: 3,9 kg

Alle Infos zu Konsolen, Spielen & Gerüchten

Offiziell kann die PlayStation 5 seit heute vorbestellt werden. In der Praxis ist die Preorder der Konsole aktuell bei vielen Händlern nicht oder nur sporadisch möglich. Für viele Interes­sierte aus Deutschland hat auch Sony dazu beigetragen, dass es beim Versuch zu großer Frustration kommt. Eigentlich hatte der Konzern beteuert, dass man frühzeitig über den Termin zur Vorbestellung informieren werde. Wie die teilweise wütenden Reaktionen - beispielsweise auf Twitter - zeigen, wurden viele willige Kunden vom Start der Vorbe­stellung in der Nacht auf Donnerstag aber vollkommen überrascht.Aktuell ist die PlayStation 5 seit den frühen Morgenstunden bei vielen Händlern damit als "nicht verfügbar" gekennzeichnet, immer wieder kommt es in unregelmäßigen Abständen zur Bereitstellung neuer Lagerbestände, die kurzzeitig eine Vorbestellung möglich machen. Von Sony gibt es bisher aber noch keine offizielle Mitteilung, wie es um die Bestände wirklich bestellt ist und ob für die Vorbestell-Phase weitere große Kontingente zu erwarten sind, die zu einer Entspannung der Lage führen könnten.Genau dieser Umstand führt dann auch zu einem bekannten und von der Community verhassten Phänomen: Ein Blick auf Verkaufs­plattformen wie Ebay-Kleinanzeigen zeigt, dass sich einige erfolgreiche Vorbesteller daran versuchen, ihre Konsolen für absolute Mond­preise an den Mann zu bringen - hier sind Angebote mit Preisen von 900 Euro keine Seltenheit. Ob diese auch wirklich willige Käufer finden, ist natürlich nicht bekannt.Hattet ihr Glück bei der Vorbestellung oder schüttelt ihr über die aktuelle Situation nur den Kopf? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Wir versuchen euch in unserem Beitrag " PlayStation 5: Hier könnt ihr die PS5-Konsole jetzt vorbestellen " über mögliche Neulistungen der Konsole immer auf dem Laufenden zu halten.