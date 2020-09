PlayStation 5: Sony enthüllt den Preis und Release-Termin der PS5

Nach langem Warten äußert sich Sony jetzt offiziell zu den Preisen sowie zum Release-Datum der PlayStation 5 und ihrer Digital Edition. Ebenfalls verkündet der japanische Hersteller, ab wann Spieler die neue PS5-Kon­so­le in Deutschland vorbestellen können. Los geht es im November.

PlayStation 5 und PlayStation 5 Digital Edition

Microsoft hat die stärkere Hardware und den Game Pass im Gepäck

Technische Daten zur Playstation 5 CPU 8-Kern-AMD-CPU mit Zen-2-Kernen @ 3,5 GHz GPU 10,28 TFLOPS, 36 CUs @ 2,23 GHz, benutzerdef. AMD RDNA 2-GPU Speicher 16 GB GDDR6 mit 256-Bit Interface, Speicherbandbreite 448 GB/s Festplatte 825 GB SSD, erweiterbar über NVMe SSD-Slot E/A-Durchsatz 5,5 GB/s (unkomprimiert), 8-9 GB/s (komprimiert) Externer Speicher USB HDD-Support Laufwerk 4K UHD Blu-Ray-Drive

Gute Nachrichten für PlayStation-Fans: Sony nutzte den heutigen PS5 Showcase , um über einen konkreten Launch-Termin der PlayStation 5 zu sprechen. Ab demwird die Next-Gen-Konsole weltweit verkauft.werden bereits ab dem morgigenmöglich sein. Preislich schlägt die PlayStation 5 inklusive 4K-Blu-ray-Lauf­werk mitzu Buche. Für die laufwerklose PS5 Digital Edition werdenfällig. Im Vergleich dazu wird Microsoft die neue Xbox Series X zum gleichen Preis von 499,99 Euro anbieten und mit der deutlich schwächeren Xbox Series S bereits für 299,99 Euro starten.Technisch zeigt sich die PS5 mit Zen-2-Prozessoren und RDNA-2-Grafikeinheiten von AMD . Damit erreicht die Konsole eine theoretische Leistung von 10,28 TFLOPS. Mit an Bord sind zudem 16 GB GDDR6-Speicher und eine schnelle, 825 GB große NVMe-SSD mit Trans­fer­ra­ten zwischen 5,5 bis 9,0 GB/s. Letztere kann über einen zusätzlichen M.2-Slot um ein zwei­tes Solid State Drive erweitert werden, eine entsprechende Kompatibilität mit der PlayStation 5 vorausgesetzt. Sony verspricht mit dieser Hardware ein stabiles 60-FPS-Gaming in zeit­ge­mä­ßer 4K-Auflösung samt hardware­beschleunigtem Raytracing und Leistungs­reserven bis hin zu Bildwiederholraten mit 120 FPS. Microsoft hingegen erreicht mit dem Flaggschiff Xbox Series X, das mit ähnlicher AMD-Hard­ware ausgestattet ist, eine Grafikleistung von bis zu 12,15 TFLOPS. Dafür arbeitet die 1-TB-SSD "nur" mit maximal 4,8 GB/s. Eine Erweiterung der Kapazität ist über proprietäre SSD-Erweiterungskarten möglich, die unter anderem von Seagate angeboten werden sollen. Al­ter­na­tiv steht der Weg hin zu einer externen USB-3.0-Festplatte offen. Die günstige, lauf­werk­lo­se Digital-Konsole in Form der Xbox Series S bringt hingegen nur 4 TFLOPS aufs Par­kett und Spiele mit maximal 1440p-Auflösung auf den Fernseher.Während sich die PS5 und Xbox Series X tech­nisch nur geringfügig unterscheiden, sieht sich Sony in Hinsicht auf kommende Exklusivtitel im Vorteil. Microsoft kämpft mit der Spiele-Flatrate Xbox Game Pass und einer ausgeprägten Ab­wärts­kom­pa­ti­bi­li­tät um die Gunst der Gamer. Die Redmonder haben al­ler­dings auch bekannte Mar­ken wie Halo , Gears und Forza auf ihrer Sei­te. Multi-Plattform-Titel wie die Call of Duty- oder Assassin's Creed-Reihe könn­ten zudem am Ende mit einer besseren Grafik auf der neuen Xbox erscheinen, während die PlayStation 5 schnellere Ladezeiten bietet.