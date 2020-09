PlayStation 5: PS5-Spiele werden teils 80 Euro kosten - aber 'nur' 70$

Gestern Abend hat Sony wie erwartet bekannt gegeben, wie viel die bei­den Varianten der PlayStation 5 kosten werden, auch Spiele waren ein großes Thema. Und hier gibt es für PlayStation-Fans eine nicht unbedingt gute Nachricht: Denn einige Spiele werden teurer sein als gedacht.

79,99 Euro für Top-Titel

Es hat sich bereits in den vergangenen Wochen und Monaten abgezeichnet, dass die nächste Konsolengeneration ein eher kostspieliges Vergnügen sein wird. Das betrifft nicht unbedingt den Preis für die Hardware, denn 500 Euro, die Sony und Microsoft für ihre Top-Geräte verlangen, waren bereits länger erwartet worden.Es gab zuletzt auch erste Ankündigungen zu Spielen, die 70 Dollar bzw. Euro kosten werden, das hat auch hitzige Diskussionen ausgelöst. Doch seit gestern ist im Fall von Sony klar: Es geht auch höher hinaus. Denn der japanische Konzern hat bekannt gegeben , wie viel die Launch-Day-Games kosten werden. Los geht es zwar bei 59,99 Euro, soviel werden für Marvel's Spider-Man: Miles Morales fällig.Sackboy: A Big Adventure kostet bereits 69,99 Euro, das ist der erwartete und von vielen befürchtete Preis. Doch die beiden Spiele sind offenbar eher die Ausnahme. Denn die ganz großen Launch-Hits verlangt Sony 79,99 Euro, das betrifft Demon's Souls, Destruction All Stars und Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition.Hier dürfte einigen die Kinnlade nach unten kippen und das auch aus einem anderen Grund: Denn in den USA kosten die 79,99-Euro-Spiele nur 69,99 Dollar. Letzteres sind umgerechnet knapp 60 Euro, in der Regel wird aber wegen einer im Vergleich zu den USA bzw. den einzelnen Bundesstaaten deutlich höheren Mehrwertsteuer in Europa mit eins zu eins umgerechnet.Warum Sony sich entscheiden hat, den Preis so hoch anzusetzen, ist nicht bekannt. Pro­b­le­ma­tisch ist das vor allem für Käufer der Digital-PS5: Denn normalerweise fallen viele Spiele-Preise im Handel verhältnismäßig schnell, im Fall der Konsole ohne Laufwerk ist man aber auf Sony angewiesen. Und das bedeutet, dass man deutlich länger 80 Euro bezahlen wird müssen (es sei denn man schlägt bei einem Sale zu).