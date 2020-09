PS5-Event: Heute Abend gibt Sony den Preis der PlayStation 5 bekannt

Es ist ja schon längst überfällig, aber heute Abend ab 22 Uhr wird Sony die Katze mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem Sack lassen. In einem Live-Stream wird der japanische Hersteller wohl verraten, wann die PS5 kommt und was sie kostet.

Launch-Spiele und mehr

Vor einer Woche hat Microsoft offiziell bestätigt, dass die große Xbox Series X 499,99 Euro kosten wird und die Xbox Series S für 299,99 Euro über die Ladentische gehen wird. Gerade letzteres wird als eine Art Kampfansage an Sony gesehen, denn es wird erwartet, dass die digitale und damit Laufwerk-lose Edition der PlayStation 5 deutlich teurer sein wird.Laut unbestätigten Gerüchten hat Sony eine bereits geplante Präsentation in regelrecht letzter Sekunde verschoben, um noch kurzfristig auf die Xbox Series S reagieren zu können. Man wollte möglicherweise durchrechnen, wie weit man den Preis der Digital Edition drücken kann.Wie dem auch sei: Heute Abend werden wir es ab 22 Uhr wohl erfahren. Denn Sony lädt zu einem PlayStation 5-Showcase ein. Offiziell heißt es dazu, dass man Fans "einen weiteren Blick auf einige der großartigen Spiele gewähren möchte, die zusammen mit der PS5 (und nach ihrer Veröffentlichung) auf den Markt kommen". Dabei wird es nicht nur First-Party-Titel geben, sondern auch Spiele von Drittanbietern.Doch es ist eben anzunehmen, dass Sony heute auch Preis und Termin verlautbaren wird. Die Übertragung kann man auf Twitch und via YouTube erleben, der Link zur Übertragung auf YouTube wurde bereits freigegeben. Das Showcase dauert rund 40 Minuten, die Enthüllung des Preises wird man sicherlich am Ende des Streams vornehmen.Einen Last-Minute-Leak zum Preis hat es nicht gegeben, spannend wird auch sein, wann Sony die Vorbestellungen startet. Es ist sogar denkbar, dass man im Anschluss an den Event auf den roten Knopf drückt. Kurzum: Langsam wird es spannend.