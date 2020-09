PlayStation 5: Hier könnt ihr die PS5-Konsole jetzt vorbestellen

Überraschend startet Sony ab sofort mit dem Vorverkauf der PlayStation 5 und ihrer Digital Edition. Online-Shops wie Media Markt, Saturn und Amazon versprechen die Lieferung pünktlich zum Erscheinungstermin am 19. November. Wir zeigen euch, wo ihr die PS5 vorbestellen könnt.

Übersicht zur Vorbestellung - Stand 17.09.2020 um 11:00 Uhr

Ausstattung der PS5 und die Xbox Series X als Alternative

Nach langem Rätselraten gab Sony bekannt, zu welchem Preis die PlayStation 5 in Deutsch­land verkauft wird. Die normale PS5-Konsole inklusive 4K-Blu-ray-Laufwerk wird mit 499,99 Euro, die laufwerklose Digital Edition mit 399,99 Euro zu Buche schlagen. Wurde der Start­ter­min hierzulande auf den 19. November 2020 gelegt, beginnt die so genannte Pre-Order-Phase schon heute. Unsere kompakte Übersicht zeigt, bei welchen Händlern ihr das Next-Gen-System von Sony jetzt vorbestellen könnt.Wir werden unsere Übersicht täglich mehrfach aktualisieren, sobald uns neue Informationen zur Verfügbarkeit vorliegen. Es ist anzunehmen, dass viele Online-Shops im Laufe des heu­ti­gen Tages ihren Bestand vorsorglich aufstocken, um die PS5-Vorbestellungen Mitte No­vem­ber bedienen zu können. Da die Nachfrage groß zu sein scheint, ist es jedoch möglich, dass die PlayStation 5 oder ihre Digital Edition erst einige Tage oder Wochen nach ihrem Release am 19. November ausgeliefert wird. Eine Bestellung bei Sony direkt ist nicht möglich.Die PlayStation 5 setzt, ebenso wie Microsofts Xbox Series X, auf AMD-Hardware in Form von Zen-2-Prozessoren und RDNA-2-Grafikchips. Laut Sony ermöglichen die Komponenten eine Grafikleistung von bis zu 10,3 TFLOPS. Spiele werden vorrangig in hoher 4K-Auflösung bei stabilen 60 FPS wiedergegeben, obwohl die PS5 auch Fernseher mit bis zu 120 Hz beliefern kann. Hardwarebeschleunigtes Raytracing spielen bei der Next-Gen-Konsole ebenso eine Rolle wie die neue "Tempest"-3D-Audio-Technologie und eine schnelle SSD mit Transferraten von mindestens 5,5 GB/s.Die Xbox Series X bietet im Vergleich zur PlayStation 5 eine mit 12,15 TFLOPS höhere Leis­tung und eine leicht größere, wenn auch mit 4,8 GB/s minimal langsamere, 1-TB-SSD . Auch Microsoft wird seine Konsole für 499,99 Euro in Deutschland verkaufen. Die Vorbestellungen für die Series X starten jedoch erst am 22. September. Eine genaue Uhrzeit für die Pre-Or­der-Phase wird zeitnah bekannt gegeben. Parallel dazu werden die Redmonder mit der Xbox Series S ein neues Einsteigermodell für 299,99 Euro in den Handel bringen, das jedoch eher mit der älteren Xbox One X vergleichbar ist.