PlayStation Phone: Nachfolger sickert durch - nach rund acht Jahren

Für Sony ist die PlayStation das wichtigste Produkt, das ist bereits seit vielen Jahren so. Der japanische Hersteller hat vor Jahren versucht, aus der bekannten Marke zusätzliches Kapital zu schlagen und sie auch beim Smartphone-Gaming zu etablieren. Das scheiterte aber.

Xperia Play 2-Prototyp steht zum Verkauf

Anfang 2011 kam das Sony Ericsson Xperia Play auf den Markt, dieses Smartphone war aber besser unter seinem inoffiziellen Namen PlayStation Phone bekannt. Das Gerät zeichnete sich vor allem durch eine Slider-Lösung aus, bei der seitlich ein Gamepad herausgeschoben wurde, dieses sollte aus dem Android-Smartphone (mit Version 2.3.2 alias Gingerbread) eine vollwertiges Gaming-Handheld machen.So verlockend das Konzept auch klang: Das Xperia Play floppte, Grund dafür waren laut Test von Engadget seinerzeit u. a. ein schlechtes Display und ein Mangel an Spielen. Sony hatte allerdings wohl zum Launch des ersten Xperia Play große Erwartungen und auch Zukunftspläne. Denn der japanische Hersteller bereitete offenbar einen Nachfolger vor.Das Xperia Play 2 erblickte allerdings nie das Licht der Öffentlichkeit, zumindest bis jetzt. Denn auf Reddit ist ein Prototyp des zweiten PlayStation Phone aufgetaucht. Gefunden hat der Redditor diesen auf Idle Fish , einem chinesischen Second-Hand-Shop, der zu Alibaba gehört. Die Echtheit des Geräts kann also nicht verifiziert werden, wie auch der Verkäufer selbst betont, doch dieser gab an, dass er gute Quellen zu Anbietern obsoleter Technologien habe.Rein optisch beurteilt handelt es sich wohl um keine Fälschung, denn das Gerät erinnert in vielerlei Hinsicht an das erste Xperia Play. Das Smartphone hat ganz ähnliche Elemente wie das erste PlayStation Phone, neu ist hingegen ein "3D"-Button: The Verge spekuliert, dass hier eine ähnliche Lösung wie beim Nintendo 3DS geplant war. Das vorliegende Xperia Play 2 funktioniert laut dem Idle Fish-Verkäufer auch, inwieweit das Smartphone genutzt oder gar gespielt werden kann, ist nicht bekannt.