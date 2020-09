Bauteile finden fast unmöglich: Huawei wird an die Wand gedrängt

Langsam aber sicher wird es für Huawei wegen der immer weiter ver­schärften Sanktionen der USA unmöglich, die nötigen Bauteile für Smart­phones zu beziehen. Im Bereich Flash-Speicher gibt es kaum noch eine Quelle, auch andere Komponenten bleiben dem Hersteller verwehrt.

Bei Speichermodulen hat Huawei langsam aber sicher keinen Lieferanten mehr

Auch OLED Displays gibt es nicht

Im letzten Quartal hatte sich Huawei zum größten Smartphone-Hersteller der Welt aufge­schwungen. Die anhaltenden Sanktionen der USA gegen das Unternehmen weiten sich aber so weit aus, dass die Fähigkeit zur Herstellung von Produkten schon alleine aufgrund von mangelnder Komponenten gefährdet ist. Wie Ars Technica schreibt, treten am 15. Septem­ber weitere US-Beschränkungen in Kraft, die alle Zulieferer dazu zwingen, sich "für eine Seite zu entscheiden."Wie einem Bericht der Seite Chosun Ilbo aus Südkorea zu entnehmen ist, werden Samsung Electronics und SK Hynix den Verkauf von Komponenten an Huawei komplett einstellen. Im Bereich der DRAM-Speicherbausteine vereinen Samsung, SK Hynix und der US-amerika­nische Hersteller Micron 94 Prozent der Marktanteile auf sich. Für Huawei wird es jetzt langsam aber sicher sehr schwer, hier noch adäquaten Lieferanten-Ersatz zu finden.Ähnlich düster beschreibt der Bericht die Lage bei NAND-Flash-Chips. Hier teilen sich sechs Unternehmen 99,5 Prozent des gesamten Marktes unter sich auf. Mit Standorten in den USA, Südkorea und Japan scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Huawei nach dem 15. September hier noch einen Lieferpartner findet. Für Huawei gilt es jetzt, vom laut Bericht "zweijährigen Inventar" zu zehren, das in den letzten Monaten aufgebaut wurde.Auch bei OLED-Displays brechen für Huawei gewichtige Partner weg. So werden Samsung Display und LG Display nicht mehr an das Unternehmen liefern. Mit einem Marktanteil von über 90 Prozent brechen so die wichtigsten Lieferanten für diese Display-Technologie weg. Huawei wird hier wohl auf den chinesischen Hersteller BOE wechseln müssen, der bisher kaum im Markt für OLED in Erscheinung getreten ist, laut Gerüchten aber wohl jetzt einen Teil der neuen iPhone 12 mit Displays versorgt.