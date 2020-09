Leak: Die Huawei FreeBuds Pro werden am 23. September präsentiert

Huawei möchte mit den FreeBuds Pro ein neues Mitglied seiner Ohrhörer-Reihe auf den Markt bringen. Geleaktes Marketing-Material deutet jetzt darauf hin, dass die In-Ear-Kopfhörer in zwei Wochen vorgestellt werden könnten. Die Auslieferung soll dann Anfang Oktober beginnen.

Zuvor stand der 10. September als Termin für den Launch im Raum. Ein auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo aufgetauchtes Teaser-Bild (via Caschys Blog ) nennt hin­ge­gen den 23. September als Erscheinungs-Datum. Ob Huawei den Release kurzfristig ver­scho­ben hat oder der Termin in der übernächsten Woche von Anfang an geplant war, ist unklar.Schon aus einem vorherigen Leak wurde be­kannt, dass die Huawei FreeBuds Pro ab etwa 150 Euro zu haben sein werden. Damit sind die draht­lo­sen Bluetooth-Kopfhörer günstiger als die Apple AirPods. Die Ohrhörer sind mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) aus­ge­stat­tet. Auf Wunsch des Nutzers ist es auch möglich, Umgebungsgeräusche nach Innen durch­zu­stel­len, um während des Tragens Ge­sprä­che führen zu können. Im Inneren der Free­Buds Pro kommen ein Kirin A1, drei Mi­kro­fo­ne und ein 52,5 mAh-Akku zum Einsatz.Nachdem die FreeBuds Pro enthüllt wurden, wird Huawei die Kopfhörer voraussichtlich gegen Anfang des kommenden Monats ausliefern. Ein genauer Termin ist hierfür aber noch nicht be­kannt und dürfte erst im Rahmen der Präsentation am 23. September veröffentlicht wer­den. Die FreeBuds Pro sollen hierzulande in den Farben Silber, Schwarz und Weiß erscheinen.