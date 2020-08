Microsofts Covid-19-Tracker hat nun eine Übersicht aller Impfstoffe

Seit vielen Wochen und Monaten stellen sich die meisten Menschen auf der ganzen Welt vor allem eine Frage: Wann können wir endlich wieder zur Normalität zurückkehren? Diese Normalität ist in erster Linie an einen Faktor geknüpft: eine Impfung gegen Covid-19

Um Vakzin-Tracker erweitert

Vor einigen Tagen hat die russische Regierung den weltweit ersten Impfstoff gegen Sars-CoV-2 bzw. Covid-19 freigegeben, doch Experten kritisierten diesen Schritt scharf, da die russischen Behörden hier gleich mehrere Phasen der international üblichen Zulas­sungs­verfahren übersprungen bzw. ignoriert haben.Die vielen Pharmaunternehmen, die mit der Entwicklung eines Impfstoffes beschäftigt sind, versuchen zwar auch die Prozesse zu straffen und zu beschleunigen, die Sicherheit der Menschen bzw. Patienten steht aber an oberster Stelle. Und das sind viele potenzielle Impfstoffe, wie viele kann man nun gut im aktualisierten Corona-Tracker der Microsoft-Suchmaschine Bing sehen.Denn der Covid-19-Tracker, den Microsoft seit einer Weile als App und via Bing anbietet, hat nun eine Übersicht gestartet, die zeigt, wie viele Impfstoffe derzeit in Vorbereitung bzw. Erprobung sind. Dabei werden die drei bzw. fünf Phasen aufgeschlüsselt. Den Anfang macht die Kategorie "Präklinisch", hier zählt Bing derzeit 139 Impfstoffe. Das ist die erste Stufe, bei der in der Regal auch noch keine Versuche an Menschen durchgeführt werden.In der Phase 1 werden Sicherheitstests in kleinem Umfang durchgeführt, es folgt Phase 2 mit erweiterten Sicherheitstests und schließlich die dritte Phase, bei der es zu Tests in großem Umfang kommt. Wie man auch im Bing-Tracker sehen kann, wird die Anzahl der potenziellen Impfstoffe kleiner, je weiter fortgeschritten die Arbeit daran ist. So werden derzeit weltweit insgesamt 177 Projekte gezählt, die Phase 3 haben aber erst sechs Impfstoffe erreicht. Schließlich kommt noch "zugelassen", wo derzeit die "russische Eins" zu finden ist.Der Impf-Tracker ist für einen ersten Überblick sicherlich praktisch, leider kann man aber die einzelnen Punkte bzw. Phasen nicht anklicken, um zu erfahren, welche Impfstoffe das sind.