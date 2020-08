Apple iOS 13.6.1: Neues Update fixt Grünstich & Corona-App-Fehler

Mit dem Update auf iOS 13.6.1 und dem entsprechenden iPadOS-Pendant schafft Apple drei Probleme aus der Welt, die vor allem iPhone-Nutzer be­treffen. Unter anderem sollen grünstichige Displays und Fehlfunktionen der Corona-Warn-App der Vergangenheit angehören.

Changelog des Apple iOS / iPadOS 13.6.1 Updates Korrektur eines Problems, bei dem nicht benötigte Dateien mit Systemdaten nicht automatisch gelöscht werden, wenn der verfügbare Speicherplatz knapp wird

Behebung eines Problems bei der Temperatursteuerung, das auf einigen Displays eine Grünfärbung verursachen kann

Behebung eines Problems, bei dem Begegnungsmitteilungen für einige Benutzer deaktiviert werden können

Die mit circa 100 MB vergleichsweise kleine Aktualisierung für iPhones und iPads steht ab sofort in den Einstellungen unter dem Menüpunktzum Download bereit. Laut Patch Notes korrigieren iOS 13.6.1 und iPadOS 13.6.1 drei wesentliche Fehler. In den letzten Wochen stellten Besitzer von iPhone 11 (Pro)-Modellen vermehrt eine grünliche Färbung ihres Displays fest, welche direkt nach dem Entsperren des Smartphone aufgetreten ist. Apple nennt Probleme bei der Temperatursteuerung als Ursache und behebt diese mit dem jüngsten iOS-Update.Nach ersten Problemen unter Google Android , musste auch Apple feststellen, dass die so ge­nann­ten Begegnungsmitteilungen der Corona-Warn-App auf dem iPhone nicht immer kor­rekt funktionieren. "Für einige Benutzer" wurden diese unbewusst deaktiviert. Das Update auf iOS 13.6.1 soll dieses Problem aus der Welt schaffen, womit die Benachrichtigung der deutschen COVID-19-App wieder zuverlässig zugestellt werden sollten.Zudem schien es in letzter Zeit Probleme mit der Speicherverwaltung gegeben zu haben. Lief der Speicherplatz auf iPhones oder iPads voll, wurden nicht benötigte Systemdaten nicht wie geplant automatisch gelöscht. Das Update soll hierbei ebenfalls helfen.