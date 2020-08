Windows 10 Version 2004: Fix für Problem mit Defrag-Tool wohl bald

Version 2004 für Windows 10 ist seit rund zweieinhalb Monaten verfügbar und noch immer ist Microsoft beschäftigt, bekannte Bugs auszumerzen. Doch es gibt auch neue Fehler, die teils Wochen nach Veröffentlichung auftauchen, einer betrifft das Speicher-Optimierungs-Tool.

Bereits länger bestehender Fehler

Microsoft geht dieser Tage in die Schlussrunde der Bug-Behebungen und hakt einen bekann­ten Fehler nach dem anderen ab. Doch auch wenn die Liste offiziell schrumpft, es gibt auch Bugs, die neu dazukommen oder besser gesagt mit einiger Verspätung bestätigt werden. Letzteres trifft auf ein Problem mit dem Disk Optimizer-Tool zu. Denn das Defrag­men­tie­rungs­werk­zeug, das im Normalfall einmal pro Woche das Laufwerk des Nutzers aufräumt, verhält sich seit bereits einer ganzen Weile nicht so wie es eigentlich sollte.Wie Windows Latest schreibt, wird nach einem an sich erfolgreichen Durchführen einer Defragmentierung nicht angezeigt, wann die letzte erfolgreiche Operation dieser Art statt­fand. In der Spalte "zuletzt analysiert oder optimiert" steht nämlich, dass "noch nie" eine Scan- oder Defrag-Aktion durchgeführt wurde.Neu ist das Problem nicht, im Gegenteil. Microsoft wurde bereits in der Preview-Phase zu Version 2004 darüber in Kenntnis gesetzt. Doch entweder das ist dem Redmonder Konzern durchgerutscht oder man hat das zugunsten schwerwiegender Probleme ignoriert. Denn selbst wenn das Defrag-Tool eine Warnung ausgibt, allzu folgenschwer ist diese nicht.Erst jetzt hat Microsoft das Problem offiziell bestätigt, gegenüber Windows Latest teilte man mit, dass der eingebaute Drive Optimizer diesen Fehler aufweist. Der Bug könnte allerdings demnächst Geschichte sein, denn der Redmonder Konzern bereitet einen Fix vor, dieser dürfte noch im August (im Rahmen des "C"-Releases in der dritten Woche des Monats) veröffentlicht werden.