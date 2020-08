Blockade aufgehoben: Windows 10 v2004 für Surface Pro X verfügbar

Eine für viele Surface-Geräte verhängte Update-Blockade verhindert, dass die aktuellste Version des Redmonder Betriebssystems Windows 10 auf den betroffenen Geräten installiert wird. Nun hat Microsoft die Block­ade für das Surface Pro X und zwei weitere Modelle aufgehoben.

Update nach Problemen zurückgehalten

Wie einige Nutzer auf Reddit geschildet haben, können jetzt die Besitzer des Surface Pro X, des Surface Pro 5 und des Surface Laptop 2 das Windows 10 Mai 2020 Update auf ihren Ge­rä­ten installieren. Laut MSPoweruser ist es ab sofort möglich, die Aktualisierung ohne Um­we­ge über die Windows Update-Funktion herunterzuladen. Bei der Installation sollten jetzt keine schwerwiegenden Probleme mehr auftreten.Das Windows 10 Mai 2020 Update wurde für zahlreiche Surface-Geräte gesperrt, da die Ak­tua­li­sie­rung hier für verschiedene Pro­ble­me ge­sorgt hat. Einigen Nutzern wurde beim In­stal­la­tions-Versuch lediglich eine Fehlermeldung an­ge­zeigt. In anderen Fällen konnte das Update zwar durchgeführt werden, allerdings haben an­schlie­ßend einige Funktionen des Geräts nicht mehr richtig funktioniert. Aus diesem Grund hatten sich die Redmonder entschlossen, die Aktualisierung nicht direkt an alle Surface-Modelle auszuliefern.Ursprünglich sollte die Update-Blockade schon zu einem deutlich früheren Zeitpunkt auf­ge­ho­ben werden. Das hatte das zuständige Entwickler-Team bereits Ende Juni an­ge­kün­digt. Die Sperre wurde dann allerdings doch nicht entfernt, da es auf den betroffenen Surface-Geräten anscheinend weitere Probleme in Zusammenhang mit der Windows 10 Version 2004 gegeben hatte. Da die Blockade nun entfernt wurde, scheinen die Bugs behoben worden zu sein.