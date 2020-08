Nutzer von Windows 10 Version 2004 und 2009 melden Update-Fehler

Nach den jüngsten Updates vom August-Patchday häufen sich Mel­dungen, bei denen Nutzer beim Versuch Windows 10 zu aktualisieren nur eine Fehleranzeige bekommen. Bisher ist noch unklar, ob es sich um ein generelles Problem handelt.

Fehlermeldung 0x800f0988

Workaround von Microsoft

Windows 10: Kumulativer Patch

Das berichten die Kollegen von Deskmodder und schreiben, dass es besonders bei den Windows 10 Versionen 2004 und 2009 zu Updatefehlern kommt. Die Version 2004, das Windows 10 Mai 2020 Update, ist die aktuelle Version, die für alle Nutzer zur Verfügung steht. Version 2009 ist dagegen noch in der Betaphase und nur für Nutzer verfügbar, die sich zum Windows 10 Insider Programm angemeldet haben.Beide Versionen sollen nun aber beim Versuch die jüngsten Updates zu installieren Fehlermeldungen mit der Anzeige 0x800f0988 erhalten. Das Problem taucht nur in Verbindung mit der eingebaute Update-Funktion auf, also wenn man die Aktualisierung über die Einstellungen starten will. Das Update schlägt dabei fehl. Auslöser könnte ein Problem mit vorangegangenen Systembereinigungen sein. Genauer steht aber noch nicht fest.Beim Microsoft Support gibt es bereits einen älteren Beitrag zu der Fehlermeldung. In der Problembeschreibung heißt es da Nutzern wird von Microsoft empfohlen, über die Eingabeaufforderung eine erneute System­bereinigung auszuführen. Im Anschluss sollte Windows Update wieder regulär durchlaufen können, ohne dass es zum Abbruch kommt. Nutzer, die auf entsprechende Probleme beim Update stoßen, sollten die Fehler an Microsoft melden, damit das Entwicklerteam schnell klären kann, ob es sich um ein generelles Problem mit einem Update handelt oder nicht.