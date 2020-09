Man will kein Debakel: Internationaler Surface Duo-Start muss warten

Microsoft hat sich bisher nicht konkret zum internationalen Start des neuen Surface Duo geäußert. Jetzt gibt es aber neue Berichte, laut denen das Surface Duo nicht vor dem zweiten Quartal 2021 in Europa ange­boten werden soll.

Microsoft Surface Duo: Drag und Drop

Keine Info zum Deutschlandstart

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Hintergrund ist demnach, dass Microsoft kein erneutes Debakel erleben möchte. Man will nicht erleben, dass es wie beim Surface-RT läuft und Microsoft mehr Geräte fertigen lässt, als man überhaupt verkaufen kann. Das berichtet jetzt das Online-Magazin Android Central und verweist dabei auf Informationen, die der Autor Mac Bowden aus seinen "Microsoft-nahen Quellen" erhalten habe.Der Plan für den internationalen Start sei daher ganz einfach: Microsoft will abwarten, wie die Verkaufszahlen und das Feedback der Kunden ist, wenn sie das neuartige Klapp-Smartphone erst einmal ein paar Wochen genutzt haben. Erst dann werde man weitere Märkte erschließen, wobei Europa dann gleich als Nächstes mit bedacht wird. Das Surface Duo hat dabei schon die nötigen behördlichen Zulassungen in Europa erhalten.Laut Bowden wird man nach dem aktuellen Zeitplan dann nicht vor 2021, vermutlich eher zum zweiten Quartal ab April/Mai den Start des Surface Duo international wagen.Das Duo wird ab dem 10. September in den USA erhältlich sein. Die Vorbestellungen laufen bereits und die ersten Presse-Exemplare sind schon seit Mitte August in den Redaktionen im Testbetrieb. Bislang hat man da nur positives Feedback auf die Verarbeitung und vor allem auf die Anwendungsmöglichkeiten für das neue Surface Duo gehört. Dennoch bleibt das Unter­nehmen vorsichtig und hat bisher nur verraten, dass man einem internationalen Start offen gegenüberstehe, aber noch nichts entschieden habe.Eine solche Entscheidung ist geradezu üblich für Microsoft. Ein halbes Jahr Verzögerung zwischen Marktstart in den USA und in Europa wäre daher nichts Ungewöhnliches. Problematisch wäre eine solche Entscheidung aber für ein Smartphone allemal. Zudem heißt es, dass Microsoft bereits in die Entwicklung der zweiten Generation des Duo eingestiegen ist.