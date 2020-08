Microsoft zeigt in drei originellen Videos, was das Surface Duo kann

Microsoft wird in wenigen Tagen das neue Surface Duo , das erste Falt-Smartphone-Tablet-Hybrid des Konzerns auf den Markt bringen. Nach und nach trudeln jetzt immer weitere Informationen zum Duo ein. Jetzt hat Microsoft drei neue Videos veröffentlicht.

Journalisten können schon testen

Drei Videos zeigen, was das Duo kann

Microsoft Surface Duo: Zwei Apps gleichzeitig nutzen

Microsoft Surface Duo: Notizen machen und Videokonferenz

Microsoft Surface Duo: Drag und Drop

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Bei der bisherigen Präsentation des neuen Microsoft Surface Duo war der Fokus meist auf die Hardware gelegt worden: Welche Prozessoren arbeiten in dem Hybrid-Falt-Smartphone, wieviel Arbeitsspeicher hat es und was für ein Akku wurde verwendet. Doch was bisher ein wenig auf der Strecke geblieben ist, ist der genaue Blick auf das Android-Betriebssystem und auf die Möglichkeiten, die sich einem Duo-Nutzer mit den beiden getrennten Displays auftun.Nach und nach gibt es dazu jetzt aber auch mehr Anschauungsmaterial. Microsoft hatte in den USA bereits damit begonnen, Bloggern und Journalisten ein Surface Duo zu überlassen , damit sie es schon jetzt vor dem offiziellen Start auf Herz und Nieren prüfen können. Jetzt gibt es außerdem gleich drei neue "Werbe­videos" von Microsoft, die ein paar ver­schiedene Funktionen und Anwendungsmög­lich­keiten für das Doppel-Display zeigen.Dabei wird klar, dass das Surface Duo vor allem als Arbeitstier ausgelegt ist - es ist ganz auf Effektivität gemünzt. Mit den zwei hochauflösenden Touchscreens können komplexe Aufgaben schneller und effizienter erledigt werden, da man zum Beispiel zwei Apps nutzen und mit ihnen interagieren kann.Im zweiten Video wird gezeigt, dass man ganz einfach Notizen erstellen kann, zum Beispiel zu einem Meeting, welches natürlich auf dem zweiten Display läuft:Im dritten Video geht es um das klassische Drag und Drop und dessen Einbindung auf dem Surface Duo, um Daten schnell zu verschieben, hochzuladen und so weiter:Das Surface Duo soll dabei zunächst in den USA auf den Markt kommen. Verkaufsstart ist am 10. September. Der Preis startet bei rund 1400 Dollar. Zu einem Deutschlandstart hat sich der Konzern bisher nicht geäußert.