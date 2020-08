Genug fürs Business? Surface Duo erhält drei Jahre Android-Updates

Windows-Betriebssysteme für den PC bekommen manchmal über Jahr­zehnte Updates, doch bei Smartphones endet der Support normaler­weise deutlich früher. Bei Microsofts neuem Nicht-Smartphone Surface Duo wird dies nicht anders sein, wie die Redmonder jetzt bestätigt haben.

Drei Jahre Android-Updates sonst nur bei Google und Samsung

Microsoft

Wie Microsoft gegenüber den Kollegen von Android Authority in einer Stellungnahme erklärten, will man das Surface Duo über einen Zeitraum von drei Jahren mit Updates für das Betriebssystem und Sicherheitsupdates versorgen. In der Android-Welt entspricht dies dem, was etablierte Hersteller wie Google und Samsung ebenfalls erst seit kurzem bieten.Ähnlich der Google Pixel-Serie und den hochpreisigen Android-Smartphones der Samsung Galaxy-Reihe soll also auch das erste Android-basierte Dualscreen-Gerät von Microsoft etwas länger als sonst üblich mit OS-Updates versorgt werden. Die meisten anderen Android-Geräte werden höchstens zwei Jahre mit neuen Versionen des Betriebssystems versorgt und erhalten für rund drei Jahre Sicherheitsupdates.Gerade für Firmenkunden ist der Software-Support durch den jeweiligen Hersteller von größter Bedeutung. Zwar ist das Surface Duo ein sogenanntes "First Gen"-Produkt, also die erste Generation einer für Microsoft neuen Produktreihe, doch will man bei Preisen ab 1400 Dollar wohl vor allem auch Business-Anwender ansprechen.Aufgrund der raschen technischen Entwicklung bei Smartphones und dem ebenfalls schnellen Voranschreiten der Arbeit an Android dürfte es anders als bei Windows-PCs ohnehin nicht einfach sein, länger als drei Jahre Software-Updates für Smartphones zu bieten. Andererseits sollten gerade die hochpreisigen Geräte nach Meinung vieler Nutzer auch lange mit Updates versorgt werden, da die Zeit zwischen den Neuanschaffungen durch die hohen Preise immer länger wird.Für Microsofts Kunden dürfte es vor allem wichtig sein, dass die Redmonder jeweils zeitnah nach der Veröffentlichung neuer Sicherheits-Updates durch Google auch das Surface Duo damit beliefern. Angesichts einer engen Kooperation mit dem Konzern hinter Android dürften die Chancen dafür jedoch eigentlich recht gut stehen - würde man zumindest hoffen.