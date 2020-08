Galaxy Tab S7(+): So will Samsung Surface & iPad Pro ausstechen

Samsung Electronics hat heute im Rahmen seines Unpacked-Events auch neue Tablets für den produktiven Einsatz vorgestellt. Diese sollen in Kon­kurrenz zu den Microsofts Surface Pro- und Apples iPad Pro-Modellen ste­hen, arbeiten jedoch mit Google Android 10.

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S7 & Galaxy Tab S7+ Modell Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Display 11 Zoll LTPS TFT 500 cd/m² 274 ppi 12,4 Zoll AMOLED 420 cd/m² 287 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-Core) Speicher 6 GB RAM, 128 GB Speicher (weitere Speichervarianten möglich), microSD Verbindung USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (S7 seitlich, S7+ OnScreen), Gesichtserkennung Besonderes S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-

Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 8 MP (Blende f/2.0), Webcam-Funktion Video UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps Akku 7040 mAh (bis zu 15h Video) 10.090 mAh (bis zu 16h Video) Farben Mystic Black, Mystic Bronze oder Mystic Silver Maße 253,8 x 165,4 x 6,34 mm 285 mm x 185 mm x 5,7 mm Gewicht 495 Gramm 590 Gramm

Um den Pro-Charakter zu unterstreichen, bringt Samsung die Geräte jetzt in einem größeren Formfaktor. Genauer gesagt, in zwei Größen: Das neue Galaxy Tab S7 kommt mit einem 11 Zoll großen LCD-Panel. Wer es etwas größer und mit besserer Bildqualität bevorzugt, erhält beim Galaxy Tab S7+ ein 12,4 Zoll großes Su­per­-AM­OLED-Display geboten. Beide Bild­schir­me sollen mit einer Frequenz von 120 Hertz arbeiten.Damit die Tablets auch wirklich als kompakter Notebook-Ersatz genutzt werden können, müssen sie natürlich auch eine entsprechende Leistung mitbringen. Dafür soll der Qualcomm Snapdragon 865+ sorgen, der die bisher stärkste Performance im An­dro­id-Seg­ment zur Ver­fü­gung stellt. Dieser kommt in Verbindung mit dem Snapdragon X55-Modem, das beim Plus-Modell auch Datenverbindungen über 5G-Netze unterstützt.Die WLAN-Varianten starten bei einer Speicherausstattung mit 128 Gigabyte, bei den Mo­bil­funk-Varianten geht es bei 256 Gigabyte los. Die Kapazitäten lassen sich jeweils mit Mi­cro­SD-Karten aufstocken. Auch wenn sie beim Tablet eine eher untergeordnete Rolle spielen, spendierte Samsung den Galaxy Tab S7-Modellen doch ziemlich gute Kameras. Auf der Rück­sei­te ist ein duales System mit 13 und 5 Megapixeln untergebracht, das auch 4K-Videos auf­zeich­nen kann. In Richtung des Nutzers schaut eine 8-Megapixel-Optik.Samsung integriert in die neuen Tablets die glei­che S-Pen-Technologie wie beim neuen Galaxy Note 20. Diese soll dafür sorgen, dass die Signale sehr schnell erkannt werden und es sich anfühlt, als würde man mit einem echten Stift auf Papier schreiben.Eingaben sind natürlich auch über das Touch-Display und ein optionales Tastatur-Cover möglich. Samsung hat pünktlich zum Event auch schon seine deutsche Konzernseite umgestellt.Hier finden sich nicht nur umfangreiche Informationen zu allen neuen Modellen, sondern auch die Möglichkeit, die Produkte vorzubestellen. Das Galaxy Tab S7 ist hier in der WLAN-Variante ab einem Preis von 681 Euro zu haben, mit LTE-Mobilfunk geht es bei 778,86 Euro los. Das Galaxy Tab S7+ kostet mit WLAN ab 954 Euro, das 5G-Modul lässt den Preis auf 1.149 Euro steigen.