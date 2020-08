Android-Apps unter Windows: Xiaomi arbeitet an Your Phone-Alternative

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi arbeitet offenbar an einer Alternative zu Microsofts hauseigener Windows Your Phone-App, dank der man künftig einfach vom PC auf die unter Android auf dem mobilen Gerät laufenden Apps zugreifen können soll.

Mehrere Apps auf Wunsch in mehreren Fenstern nutzbar

XDA Developers

Wie die Nutzer des Telegram-Channels Miuiknoun laut XDA-Developers herausfanden, ist in einer Betaversion der MIUI 12 Oberfläche für das ausschließlich in China erhältliche Xiaomi Mi 10 Ultra eine App namens Device Control enthalten. Diese ermöglicht eine Reihe von Funktionen, durch die PC und Notebooks sowie das Smartphone eines Nutzers deutlich enger "zusammen rücken" sollen.Im Grunde schafft die App die Möglichkeit, das Smartphone und seine Apps von einem Windows-PC zu steuern. Wer will kann die Bildschirminhalte vom Smartphone über WLAN auf dem PC anzeigen lassen, die Oberfläche steuern und auf Wunsch auch Dateien zwischen den Geräten übertragen. Diese Funktion wird als Screen Combo bezeichnet, wobei sich der Name natürlich noch ändern könnte.Mit der neuen Screen Combo Funktion erfolgt das Kopieren über ein einfaches Drag-and-Drop-Manöver, man hat aber auch die Möglichkeit, gleich mehrere Apps auf dem Smartphone vom PC aus zu starten. Auf Wunsch können diese dann parallel in mehreren Fenster auf dem Desktop des jeweiligen Windows-Rechners genutzt werden.Bisher beschränkt sich die Funktionalität dem Bericht zufolge auf das Xiaomi Mi 10 Ultra in Kombination mit dem Mi Notebook Pro 15 2020, doch früher oder später will Xiaomi das Feature wohl auf breiter Front auf seinen Geräten anbieten. Vermutlich werden zuerst die High-End-Modelle damit ausgestattet, um Performance-Probleme zu vermeiden. Aktuell steht erst einmal eine etwas breitere interne Betaphase an, bevor dann vermutlich im Oktober mit einer ersten finalen Ausgabe zu rechnen sein soll.Offen ist, ob Xiaomi die Unterstützung für Device Control bzw. Screen Combo zeitnah auch für Laptops von Drittherstellern öffnen wird. Microsofts Your Phone App für Windows ist bisher zwar die Mehrheit der Windows-10-PCs verfügbar, dafür beschränkt sich die Nutzbarket auf Smartphone-Seite auf eine Reihe von Samsung Galaxy-Modellen.