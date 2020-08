Samsung bringt Android-Update zur Behebung kritischer Schwachstellen

Samsung hat bereits damit begonnen, den August-Patch für Android zu verteilen, um kritische Sicherheitslücken im Betriebssystem zu beheben. Damit ist der koreanische Hersteller dieses Mal löblich früh mit dabei, doch das hat seinen Grund.

Vorsicht vor Angreifern

Google hat für Android in der zurückliegenden Woche die üblichen Sicherheitsupdates im August-Patch veröffentlicht, wobei wieder einmal zahlreiche als kritische eingestufte Schwachstellen behoben werden. Zunächst wurden die Updates für die Google-eigene Pixel-Smartphones freigegeben. Nun ist der Security-Patch auch schon für die ersten Samsung-Geräte verfügbar , wei der Galaxy S10-Serie . Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer Die ersten Samsung Galaxy-Geräte starten die automatischen Updates. Die Aktualisierungen umfassen Verbesserungen der Kamera, WLAN-Optimierungen sowie einige ziemlich bedeutende Sicherheitskorrekturen, so meldet es das Magazin. Alle Sicherheitslücken die im August-Patch genannt werden haben entweder eine Bewertung des Schweregrads "Hoch" oder "Kritisch" erhalten. Wer seine Geräte geschützt wissen will, sollte also schnellstmöglich aktualisieren.Die schwerwiegendste Verwundbarkeit könnte einem entfernten Angreifer, der eine speziell präparierte Datei verwendet, die Ausführung von beliebigem Code im Kontext eines un­pri­vi­legierten Prozesses ermöglichen. Bei erfolg­reicher Ausnutzung würde diese Schwachstelle es einem Angreifer ermöglichen, die volle Kontrolle über das Gerät zu übernehmen. Details dazu findet man im Google Android-Advisory Bulletin . Andere Schwach­stellen betreffen unter anderem solche, die es Ihnen ermöglichen, die Benutzer­interaktion voll­ständig zu umgehen, um eine erhöhte Berechtigung zu erhalten.Samsung-Besitzer sollten aber darauf schauen, welches Update ihnen angeboten wird. Die Galaxy-Geräte erhalten jetzt das "Sicherheits-Patch-Level" mit dem Datum "2020-08-01". Damit bleiben aber weiterhin einige Schwachstellen bestehen. Der "Sicherheitspatch 2020-08-05" mit weiteren wichtigen Sicherheitsupdates dürfte erst in ein paar Tagen kommen. Nutzern wird empfohlen, ihre Android-Geräte sofort zu aktualisieren und sicherzustellen, dass auf ihren Geräten die "Auto-Update"-Einstellungen aktiviert sind.