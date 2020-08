Windows 10 Version 2004: Microsoft testet Fix für 'Kein Internet'-Bug

Microsoft hat Ende Mai begonnen, sein neuestes Feature-Update zu ver­teilen, doch man lässt sich hier viel Zeit . Das liegt daran, dass man nicht will, dass ein kapitaler Fehler nach "außen" gelangt und jemand seinen Rechner nicht mehr wie gewohnt nutzen kann.

"Kein Internet" trotz funktionierendem Internet

Den Registry-Editor öffnen Zum folgenden Pfad navigieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\

Parameters\Internet "EnableActiveProbing" doppelklicken Den Wert von 0 auf 1 ändern Editor schließen, Windows neustarten

Microsoft hat kurz nach dem Start von Version 2004 begonnen, diverse Konfigurationen für das Update zu sperren, zunächst sollten noch Fehler ausgebessert werden. Daran wird auch intensiv gearbeitet und die Liste von ursprünglichen neun Problemen ist mittlerweile auf nur noch drei Einträge zusammengeschrumpft.Es gibt aber dennoch immer wieder Bugs, die dem Konzern aus dem US-Bundesstaat Seattle durchrutschen und am "lebenden Patienten" operiert werden müssen. Ein solches Problem von Version 2004 ist eine gelbes Warnsymbol, das im Infobereich von Windows 10 die Nutzer darüber informiert, dass kein Internet-Zugang besteht.Eine solche Warnung bedeutet in diesem Fall allerdings nicht, dass tatsächlich keine Internet-Verbindung besteht. Denn man kann in diesem Fall immer noch wie gewohnt u. a. den Browser nutzen. Es gibt jedoch ein Aber: Anwendungen wie Spotify, Cortana und der Microsoft Store verlassen sich auf diesen Status, um sich mit den jeweiligen Servern zu verbinden. Das bedeutet im Grunde, dass diese Dienste dann einfach nicht mehr funktionieren.Microsoft hat in den vergangenen Wochen zwar mehrere kumulative und optionale Updates veröffentlicht, einige Nutzer klagen aber, dass das Problem nach wie vor besteht. Grundsätzlich hat Microsoft das Problem bereits bestätigt und bisher hat man dazu auch keinen spezifischen Fix angekündigt.Doch im jüngsten Windows Insider-Build mit der Versionsnummer 20185 , der an Tester im Dev Channel verteilt wird, schreibt Microsoft, dass man das Problem anspricht. Dazu heißt es: "Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass das Netzwerksymbol in der Taskleiste angab, dass kein Internet vorhanden war, obwohl eine aktive Verbindung bestand."Die Frage nach dem Wann ist eine andere: Windows Latest rechnet, dass Windows 10 Version 2004 diese und andere Fixes Ende September per kumulativem oder optionalem Update bekommen sollte.Wer davon betroffen ist, kann sich aber auch mit dem diesem Workaround behelfen: