Windows 10: Neuer Insider Build fixt zahlreiche bestehende Probleme

Microsoft hat gestern Abend eine neue Insider Preview für Windows 10 freigegeben, Build 20185 steht ab sofort den Nutzern zur Verfügung, die im Dev Channel unterwegs sind. Echte Neurungen gibt es zwar nur wenige, dafür werden aber etliche Bugs angesprochen bzw. behoben.

DNS-Einstellungen schneller finden

Behoben wurde ein Problem, bei dem die Aktion "Alle Fenster schließen" in der Taskleiste manchmal nicht alle geöffneten Registerkarten für angeheftete Websites schloss.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass das Netzwerksymbol in der Taskleiste angab, dass kein Internet vorhanden war, obwohl eine aktive Verbindung bestand.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Startmenü das Ziehen und Ablegen einer App aus der Alle Apps-Liste in das Kachelraster sie für bestimmte Apps nicht funktionierte.

Um ein Problem zu beheben, bei dem die Kacheln auf einem bestimmten Hintergrund im Start-Vollbildmodus schwer zu lesen waren, wurde dieser etwas weniger transparent gemacht.

Ein Bug wurde gefixt, bei dem bei Verwendung eines von MDM angewendeten Startmenü-Layouts Kachelgruppen nach einigen Tagen Betriebszeit ohne Neustart möglicherweise verschwinden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das App-Symbol geringfügig von der Benachrichtigung abweicht, wenn eine Benachrichtigung ein Inline-Bild enthält.

Fix für ein Problem, bei dem das Starten einer App über die Jumplist der Taskleiste für bestimmte Desktop Bridge-Apps nicht funktionierte und stattdessen dazu führte, dass die App aus der Taskleiste verschwand.

Es wurde ein Problem behoben, das zu übermäßigem Netzwerkverkehr führte, wenn im Dialogfeld "Datei öffnen" zu freigegebenen Netzwerkordnern navigiert wurde, in denen frühere Versionen aktiviert waren.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass auf der Hauptseite der Standard-Apps in den Einstellungen anstelle einer Plus-Schaltfläche ein leeres Symbol angezeigt wurde, nachdem die als Standard festgelegte App deinstalliert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, durch das das Öffnen der Speichereinstellungen und das sofortige Aufrufen einer Unterseite und gleich zurück dazu führen konnte, dass die Seite nicht geladen wurde.

Es wurde ein Bug behoben, der dazu führte, dass der neue Microsoft Edge nicht im Abschnitt App-Verlauf des Task-Managers aufgeführt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, das die Zuverlässigkeit des Starts der Touch-Tastatur beeinträchtigte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das TextInputHost.exe nicht reagierte, was dazu führte, dass der Verlauf der Zwischenablage, das Emoji-Bedienfeld und das Diktat nicht angezeigt wurden, wenn die entsprechenden Tastaturkürzel gedrückt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass der erste Eintrag im Verlauf der Zwischenablage nicht eingefügt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das ARM64-Geräte beim Fortsetzen aus dem Ruhezustand einen Bugcheck durchführten.

Microsoft arbeitet an einer Lösung für ein Problem, bei dem einige mit Easy Anti-Cheat geschützte Microsoft Store-Spiele möglicherweise nicht gestartet werden können.

Wir prüfen Berichte zum Aktualisierungsprozess, der für längere Zeit hängen bleibt, wenn versucht wird, einen neuen Build zu installieren.

Microsoft arbeitet an einer Lösung für ein Problem, bei dem die Minimieren-, Maximieren- und Schließen-Buttons nach dem Ändern der Größe einer UWP-App an ihren ursprünglichen Positionen hängen bleiben. Wenn man das App-Fenster verschiebt, sollte die Position aktualisiert werden.

Es werden Berichte untersucht, die besagen, dass die neue Taskleistenerfahrung für angeheftete Websites für einige Websites nicht funktioniert.

Microsoft arbeitet an einem Fix, um die Live-Vorschau für angeheftete Website-Tabs zu aktivieren.

Es wird daran gearbeitet, die neue Taskleistenerfahrung für vorhandene angeheftete Websites zu aktivieren. In der Zwischenzeit können man die Seite von der Taskleiste entfernen, sie von der edge://apps- Seite entfernen und sie dann erneut anheften.

Microsoft arbeitet an einer Lösung für ein Problem, bei dem angeheftete Websites nicht alle offenen Registerkarten für eine Domain anzeigen. Als Workaround kann dazu sollte man die Homepage der Website anstelle einer bestimmten Seite anheften (etwa Microsoft.com anstelle von Microsoft.com/Windows).

Microsoft arbeitet an einer Lösung für ein Problem, bei dem Alt+Tab auf eine Browser-Registerkarte manchmal auch die zuvor aktive Browser-Registerkarte an den Anfang der Alt + Tab-Liste verschiebt.

Das Öffnen einer WSL 1-Distribution kann zum folgenden Fehler führen: "Der I/O-Vorgang wurde aufgrund eines Thread-Exits oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen." Auf Github-sind dazu die neuesten Updates zu finden.

Brandon LeBlanc, Microsofts für das Windows Insider Program zuständige Senior Program Manager hat die Neuerungen wie üblich in einem Blogbeitrag vorgestellt, diese halten sich aber in Grenzen. Erwähnenswert ist eigentlich nur eine verbesserte DNS-Konfiguration in den Einstellungen, diese sind im Netzwerk-Bereich zu finden, das haben wir bereits gestern vorgestellt (Anmerkung: Wir erwähnen die Neuerungen hier noch einmal, widmen uns aber in erster Linie den gefixten Bugs und bekannten Problemen).Microsoft schreibt, dass man DNS-Einstellungen zugänglicher machen will, entsprechend sind diese nun prominenter platziert und als "Top-Level-Option" bei Netzwerk-Einstellungen schneller zu finden. Außerdem kann man nun leichter verschlüsselte DNS-Steuerelemente in den Settings vornehmen (Ethernet und WLAN).Außerdem gibt es neue ADMX-Backup-Richtlinien in MDM, insgesamt sind 647 MDM-Policies in insgesamt 56 ADMX-Dateien dazugekommen. Schließlich widmet sich LeBlanc in seinem Beitrag auch noch einem Thema, das eigentlich nichts mit Build 20185 zu tun hat, nämlich die neue Your Phone-Unterstützung von Android-Apps . Diese wurde im Rahmen der Galaxy Note 20-Enthüllung gezeigt, damit lassen sich Android-Apps in einer Fenster-Darstellung am PC ausführen.Wie erwähnt ist aktuell die Liste der Fixes recht lang, das ist aber zum aktuellen Zeitpunkt der Entwicklung (im Dev Channel) alles andere als ungewöhnlich.Und das sind dieEs gibt natürlich auch noch die üblichen