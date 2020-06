Your Phone: Microsoft stattet die App mit einem Bild-in-Bild-Modus aus

Microsoft hat eine neue Aktualisierung für die Your Phone-App geplant. Das Update bringt einen praktischen Bild-in-Bild-Modus mit sich. Damit lassen sich Konversationen in einem separaten Fenster anzeigen. Zuerst soll das Feature ausschließlich mit Windows-Insidern getestet werden.

Update zunächst nur für Windows-Insider

Aus dem Google Play Store herunterladen

Aggiornamenti Lumia

Ohne einen Bild-in-Bild-Modus können die Konversationen lediglich im Hauptfenster dar­ge­stellt werden. Der Bild-in-Bild-Modus kann für jede Konversation ein separates Fenster er­zeu­gen. Laut Aggiornamenti Lumia ist es möglich, das Fenster an eine andere Stelle des Bild­schirms zu verschieben und die Größe anzupassen. Das kann sich als nützlich erweisen, wenn der Nutzer gleichzeitig in einem anderen Fenster arbeitet und nur eine bestimmte Kon­ver­sa­tion von seinem Smartphone benötigt.Das neue Feature befindet sich derzeit noch in Entwicklung, sodass die Funktion aktuell nicht ausprobiert werden kann. Sobald die Ent­wick­lung abgeschlossen ist, dürfte das Feature zu­nächst ausschließlich von Windows-Insidern getestet werden können. Wann der Bild-in-Bild-Modus in eine finale Version der Your Phone-App integriert wird, bleibt momentan noch ziemlich unklar. Sofern in der Testphase keine schwerwiegenden Probleme auftreten, dürfte das Feature in den kommenden Monaten von allen Windows 10-Nutzern mit einem Android- oder iOS-Smartphone verwendet werden können.Das Ziel der hierzulande auch "Ihr Smartphone" genannten Anwendung besteht darin, zahl­rei­che Smartphone-Funktionen auch am PC nutzen zu können. So lassen sich unter anderem SMS, Benachrichtigungen und Fotos übertragen. Zudem ist es mit der Microsoft-App mög­lich, Anrufe vom PC aus zu starten und anzunehmen. Um die Funktionen nutzen zu können, wird neben einer aktuellen Windows-Installation die Smartphone-App "Your Phone Companion", die im deutschen Raum als "Begleiter für Ihr Smartphone" bekannt ist, vorausgesetzt.