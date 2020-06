Your Phone: Microsoft stattet App mit Support für das Surface Duo aus

Microsoft hat die hierzulande unter dem Namen "Ihr Smartphone" be­kan­nte Your Phone-App aktualisiert. Die Anwendung wurde mit Support für das kommende Surface Duo ausgestattet. Damit wird der baldige Launch des neuen Dual-Screen-Smartphones immer wahrscheinlicher.

Looks like Your Phone already has the assets to differentiate between normal Android phones and Surface Duo pic.twitter.com/BBnKenOF1E — Zac Bowden (@zacbowden) June 20, 2020

Die App ist wahrscheinlich vorinstalliert

Das Surface Duo könnte bald erscheinen

Da Dual-Screen-Geräte einen zusätzlichen Bildschirm mit sich bringen, muss die Your Phone-App das Surface Duo von normalen Android-Smartphones unterscheiden können. Das Ziel von Your Phone besteht darin, möglichst viele Funktionen des Telefons am PC nutzen zu kön­nen, ohne das Smartphone an sich bedienen zu müssen. Dazu zählt auch die Über­tra­gung der Bildschirminhalte des Smartphones an den Desktop-PC.Wie Zac Bowden von Windows Central auf­ge­fal­len ist, kann Your Phone das Surface Duo schon jetzt von einem normalen Android-Gerät un­ter­schei­den. In der Windows 10-App lässt sich ein neues Icon, das das Surface Duo zeigt, finden.Es gilt als wahrscheinlich, dass Microsoft das Surface Duo bereits ab Werk mit einer vor­in­stal­lier­ten Variante des Synchronisations-Clients "Your Phone Companion" ausliefert. Auf dem Dual-Screen-Smartphone kommt eine op­ti­mier­te Android-Version, die vermutlich um ei­ni­ge Microsoft-Dienste erweitert wurde, zum Einsatz. Auch auf einigen Samsung-Geräten ist eine native Variante von Your Phone in das mobile Betriebssystem eingebaut worden.Die Integration des Supports für das Surface Duo in die Your Phone-App lässt darauf schlie­ßen, dass das Dual-Screen-Smartphone schon bald auf den Markt gebracht werden könnte. Schon in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Launch noch vor August 2020 stattfinden könnte. Einen offiziellen Release-Termin hat Microsoft bislang aber nicht genannt.