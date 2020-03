Your Phone: Microsoft stattet die Anwendung mit dem Fluent Design aus

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat das Design der Your Phone-App überarbeitet und das Fluent-Design in die Anwendung integriert. Zu­dem haben die Nutzer ab sofort die Möglichkeit, das am Smartphone aus­gewählte Wallpaper als Desktop-Hintergrund festzulegen.

Verbesserungen nur für einige Nutzer

Aus dem Google Play Store herunterladen

Twitter/bojorchess

Das hat Roberto Bojorquez von Microsoft in einem Tweet (via MSPoweruser ) bekannt­ge­ge­ben. Mit dem neuen Design wurde hauptsächlich das Navigations-Menü deutlich moderner gestaltet. Durch die hinzugefügte Transparenz kommt das zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Desktop angezeigte Hintergrundbild zum Vorschein.Darüber hinaus wurde der Your Phone-App ein neues Feature spendiert. Der Nutzer kann aus­wäh­len, ob das am Smartphone dargestellte Hin­ter­grund­bild an den PC übertragen und dort als Desktop-Hintergrund angezeigt werden soll. Die entsprechende Option lässt sich in den App-Einstellungen unter dem Menüpunkt "Per­so­na­li­sierung" finden.Zunächst stehen die Verbesserungen jedoch nur für einen Teil der Nutzer zur Verfügung. Auch wenn die neueste Version der Your Phone-App installiert wurde, sollen das Fluent Design und das Wallpaper-Feature derzeit lediglich bei der Hälfte aller Nutzer zum Vorschein kommen. Zu einem späteren Zeitpunkt dürften die Neuerungen dann an alle Nutzer ausgeliefert werden.Die Your Phone-App ist hierzulande auch unter dem Namen "Ihr Smartphone" bekannt. Schon seit einiger Zeit ist die Anwendung ein Bestandteil des Betriebssystems Windows 10 und muss daher nicht erst aus dem Store heruntergeladen werden. Sofern die neueste Ak­tua­li­sie­rung noch nicht automatisch installiert wurde, kann das Update auch manuell über den offiziellen Microsoft Store durchgeführt werden.