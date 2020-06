Späte Anerkennung: Microsoft entschuldigt sich bei AppGet-Entwickler

Microsoft hat vor kurzem den Windows Package Manager alias WinGet angekündigt , damals schrieben wir, dass bei den Windows-Entwicklern deshalb große Freude herrscht. Das war auch richtig, einer war indes alles andere als glücklich und warf Microsoft Abkupfern vor.

"Wir haben unser Ziel verfehlt"

Microsoft

Der Package Manager für das aktuelle Betriebssystem von Microsoft ist ein Set an Tools, die bei der Automatisierung von Prozessen helfen, um Software auf einen Rechner zu be­kom­men. Das hat Entwickler auch sehr gefreut, auch weil sie ähnliche Werkzeug-Pakete von Linux her kennen. Auch bei Windows gab es bereits etwas ganz Ähnliches und so fiel auch gleich vielen auf, dass WinGet große Ähnlichkeiten zum Open-Source-Projekt AppGet hat.Das war kein Zufall, wie AppGet-Entwickler Keivan Beigi einige Tage später schrieb : Demnach habe Microsoft genau auf sein Projekt geschaut, und zwar nachdem er kontaktiert und sogar für einen Job interviewt worden ist. Beigi beklagte sich darüber und meinte, dass AppGet nun gestorben ist. Er betonte allerdings auch, dass es ihm nicht um Geld, sondern vor allem Anerkennung gehe.Microsoft hat sich dafür nun entschuldigt und schreibt in einem Blogbeitrag , dass man "den Kunden und der Community ein großartiges Produkt" liefern möchte, zu dem jeder beitragen kann und auch Anerkennung bekommt. Das ist auch der Grund, warum man WinGet via GitHub baut.In den vergangenen Tagen habe man aber von der Community hören müssen, dass man dieses Ziels nicht gerecht geworden sei. " Insbesondere haben wir dies mit Keivan und AppGet nicht erreicht. Dies war das Letzte, was wir wollten."Andrew Clinick, Group Program Manager bei Windows, erläuterte im weiteren Verlauf des Beitrags, dass man es dank AppGet geschafft habe, eine bessere Richtung für WinGet zu bekommen. Microsoft bedankt sich deshalb bei Beigi für seinen "durchdachten Ansatz bei AppGet" sowie dessen Zusammenarbeit mit Microsoft.