PowerToys bekommen wichtiges Update mit Bugfix für neuen Launcher

Microsoft hatte zur Entwicklerkonferenz Build ein großes Update für die PowerToys vorgestellt - und jetzt ein wichtiges Bugfix-Update nach­gereicht. Wer die neuen Funktionen nicht ausprobieren konnte, weil sie nicht liefen, kann es jetzt noch einmal probieren.

Die fertige Version soll im September veröffentlicht werden



PowerToys 0.18.1 - Microsofts Tool-Sammlung

Die neue Aktualisierung auf PowerToys 0.18.1 ist ein reines Update zur Fehlerbehebung und bringt keine weiteren Neuerungen mit sich. Interessent ist es, da es einen schweren Bug in dem neu präsentierten Launcher PowerToys Run gab. Betatester konnten den Programm­starter nicht nutzen, da die Suchergebnisse einen Fehler aufwiesen. Das sollte nun behoben sein. Auch andere kleinere Bugs mit dem neuen PowerToys Run-Launcher und mit den weiteren Tools Keyboard Manager und Fancy Zones wurden behoben. Alle weiteren Details zum Update gibt es wie gehabt auf der Projektseite bei Github Microsoft hatte schon vor rund einem Jahr die Neuauflage der PowerToys vorgestellt. Bei dieser Sammlung handelt es sich um nützliche Tools für Windows 10 , die Systemaufgaben erleichtern und kleine Dienstprogramme bieten. Fertig soll PowerToys übrigens noch in diesem Jahr werden. Geplant ist die finale Veröffentlichung für alle Nutzer im Herbst. In einer früheren Ankündigung sprach Microsoft von dem Release im September.Bis dahin können interessierte Windows 10-Anwender die PowerToys im Rahmen des offenen Beta-Programms ausprobieren. Ob bis zur Veröffentlichung im Herbst noch weitere Tools mit in die Sammlung aufgenommen werden ist offen. Das Projekt ist als Open Source gestartet und hat bereits viele Anhänger, die Microsoft auch regelmäßig neue Vorschläge für Features senden. Daher dürfte der Funktionsumfang noch anwachsen.Das neue Update findet ihr wie gewohnt bei uns im Download-Bereich: