Microsoft veröffentlicht PowerToys 0.15.1 mit einigen Verbesserungen

Microsoft hat eine weitere Vorschau-Version für die neuen PowerToys veröffentlicht. Das Projekt, das über GitHub veröffentlicht wird, bringt nun in Version 0.15.1 Verbesserungen und neue Funktionen für die Update-Benachrichtigung.

Release Notes:

Benachrichtigung bei einer neuen Version von PowerToys

Die Anforderung, immer als Admin zu arbeiten, wurde entfernt

Fast 300 Tests wurden ausgeführt, um die Stabilität zu erhöhen

Fast 100 Probleme wurden gelöst

Teile des Quellcodes mit NGEN werden schneller ausgeführt

Verbessert, wie Daten lokal gespeichert werden

Erhöhte FancyZones-Kompatibilität mit Anwendungen

Über das Projekt

PowerToys - Neuauflage Microsoft Werkzeug-Sammlung

Microsofts neue PowerToys-App für Windows 10 hat weitere Updates erhalten - dabei erschien zunächst Version 0.15.0 und dann ein nachgeschobenes Update 0.15.1, das einen Fehler mit dem zuvor veröffentlichten Update behob. Neuerungen gibt es dieses mal nur wenige. Der größte Teil der Änderungen betrifft Fehlerbehebungen und Optimierungen, wobei nicht alle einzeln in den Release Notes genannt werden.Zu den Neuerungen gehört, dass PowerToys nun eine eigene Benachrichtigung bekommen hat, die über verfügbare Updates und deren enthaltene Änderungen informiert.Zudem gibt man an, an der 1.0-Strategie für den Launcher und für die Spezifikationen des Keyboard-Managers gearbeitet zu haben. Dazu gehört auch, dass man den Rückstand bei den gemeldeten Problemen aufgearbeitet hat.Im GitHub-Repository von Microsoft kann man alles Wissenswerte zu der neuen Windows 10-Version der PowerToys nachlesen, die von dem Tool aus der Windows 95-Zeit inspiriert wurde. Die PowerToys sollen individuellere Workflows und mehr Effizienz in der Bearbeitung mit der Windows 10-Shell ermöglichen. Unterstützt werden aktuell nur x64-Systeme. ARM64-Unterstützung ist geplant.