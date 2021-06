Awake für Windows 10: PowerToys bekommen kleines, aber feines Tool

Microsoft hat vor gut zwei Jahren die Rückkehr einer Tool-Sammlung bekannt gegeben, die man sicherlich als legendär bezeichnen kann - auch weil sie aus der Ära Windows 95 bis Windows XP stammt. Die praktischen Mini-Werkzeuge für Windows 10 werden regelmäßig erweitert.

PC, bleib wach

Alles Wichtige zu Microsofts Tool-Sammlung

PowerToys - Neuauflage von Microsofts Werkzeug-Sammlung

Die PowerToys sind für alle Nutzer gedacht, die aus Windows 10 mehr herausholen wollen bzw. die sich Funktionalitäten des Betriebssystems wünschen, die für den normalen Anwender vielleicht etwas zu speziell sind. Für viele sind die PowerToys aber ein längst unersetzlicher Bestandteil ihres Systems und ihres Nutzungsalltags.Demnächst bekommt das GitHub-Projekt ein weiteres Feature, das man als klein, aber überaus fein und praktisch zusammenfassen kann. Denn wie Deskmodder berichtet, werden die PowerToys die "Awake" genannte Funktionalität bekommen. Diese wurde anfangs als Espresso entwickelt und der Name ist eine Anspielung auf den Umstand, dass man über dieses Feature den Rechner "wachhalten" kann.Awake verhindert schlichtweg, dass das Betriebssystem - bei Bedarf - in den Energiesparmodus schaltet. Das kann man bereits jetzt über manuell die Energieoptionen oder auch über Drittanbieter-Tools einstellen, in den PowerToys ist aber eine solche Funktion aber auch bestens aufgehoben.Die Funktion wird es erlauben, die Aktivierung des Sleep-Modus komplett zu deaktivieren oder diesen aufzuschieben. Man kann etwa einstellen, dass ich der Rechner erst nach dem Ablauf einer bestimmten Zeit selbst in den Energiesparmodus schaltet. Dabei kann man auch vorgeben, dass auch das Display aktiv bleibt.PowerToys Awake ist für Version 0.39 geplant, diese sollte auch schon bereits verfügbar sein. Allerdings gab es einige Probleme (u. a. mit Fancy Zones), weshalb sich der Release verschoben hat - denn ursprünglich wollte man im Juni bereits Version 0.41 veröffentlicht haben.