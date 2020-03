Microsoft PowerToys 0.16 steht mit neuen Tools in den Startlöchern

Microsoft geht mit der neuen Open-Source-Auflage seiner Tool-Samm­lung PowerToys mit großen Schritten voran. Nach zwei Updates in der letzten Woche, gibt es jetzt schon wieder Hinweise auf den nächsten Release. Der soll wieder neue Werkzeuge mitbringen.

Microsoft treibt die PowerToys mit großen Schritten voran

Das sind die neuen Werkzeuge in PowerToys 0.16:

Eine Alternative zu der Tastenkombination Alt+Tab

Eine SVG-Vorschau (Scalable Vector Graphics) für den Explorer

Das Tool ImageResizer

Microsoft hatte mit der Neuauflage seiner Powertoys für Windows 10 große Freude bei vielen Nutzern ausgelöst. Jetzt zeigt der Konzern, dass man die Werkzeugsammlung mit großen Schritten zu alter Blüte treiben will. Erst in der letzten Woche konnten wir darüber berichten, dass PowerToys Version 0.15.1 mit einigen Verbesserungen verfügbar ist, jetzt folgt bereits der nächste Schlag. Wie IT House (via NNS ) berichtet, wird die nächste Version mit der Nummer 0.16 versehen und wohl schon sehr bald erscheinen.Zwar will sich Microsoft aktuell noch nicht auf einen Veröffentlichungstermin festlegen, gibt aber an, dass man PowerToys 0.16 so schnell wie möglich zur Verfügung stellen will. Nachdem man mit dem letzten Update 0.15.1 neben Einführung einer Benachrichtigungs­funktion vor allem Fehler der Vorgängerversion behoben hatte, ist es mit dem nächsten Release wieder Zeit für ein Feature-Update. Insgesamt vier neue Tools stehen in den Startlöchern.Mit Letzterem bringt Microsoft ein beliebtes Werkzeug der ursprünglichen PowerToys-Sammlung zurück. Damit ist es Nutzern möglich, die Größe von mehreren Bildern gleichzeitig anzupassen.Dank der Einführung einer Benachrichtigungs­funktion mit dem Update 0.15.1 werden Nutzer der PowerToys ab jetzt darüber informiert, wenn Updates bereitstehen - wenn Microsoft Version 0.16 freigibt, erfolgt hier also eine automatische Hinweis.