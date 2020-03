BSOD: Windows 10-Nutzer mit Kompatibilitätsproblem nach Patchday

Nutzer beklagen nach den jüngsten Updates für die beiden aktuellen Windows 10-Versionen 1903 und 1909 anhaltende Probleme mit plötz­lichen Systemabstürzen. Es kommt dabei zu dem so genannten Blue Screen of Death.

Bekannte Probleme

Windows 10 Patch für das Mai-/November-Update

Das berichtet das Online-Magazin Windows Latest und hat dazu eine Reihe von Nutzer­be­rich­ten aus den diversen Windows-Foren und aus den sozialen Netzwerken gesichtet. Die Probleme mit den jüngsten Updates vom März-Patchday zeigen sich dabei auf ganz unter­schied­liche Weise. Neben Problemen bei der Aktualisierung selbst, wobei das Update mit einem Installationsfehler fehlschlägt, gibt es vor allem Berichte, dass KB4540673 zu dem berüchtigten Blue Screen of Death führt.Microsoft hatte dabei für die beiden jüngsten Windows 10 Versionen 1903 und 1909 kurz nach dem eigentlichen Patchday noch ein weiteres Update (KB4551762) nachgereicht . Doch auch bei diesen neuen Builds 18362.720 für Windows 10 Version 1903 und Build 18363.720 für Version 1909 halten die Probleme weiter an. So wie es aussieht, ist nur ein kleiner Teil der Nutzer betroffen. Was sie gemein haben ist noch unklar. Die Anzahl der Meldungen über die Absturzprobleme nehmen aber zu.Und sie ähneln sich sehr. Da heißt es zum Beispiel, dass nach jedem Neustart der Rechner wieder in den Blue Screen of Death bootete. Die einzige praktikable Lösung war demnach das Update zu deinstallieren und Windows zurückzusetzen. Alle Benutzerberichte legen nahe, dass das Problem auf ein Kompatibilitätsproblem zurückzuführen ist.Was das Problem aber genau auslöst ist derzeit noch unklar. In der Knowledge Base schreibt das Windows-Team nur zu bekannten Fehlern:Bei der Verwendung von Windows Server-Containern mit den Updates vom 10. März 2020 können Probleme mit 32-Bit-Anwendungen und -Prozessen auftreten. (Wichtige Hinweise zum Aktualisieren von Windows-Containern finden Sie unter " Kompatibilität der Windows-Containerversion ")