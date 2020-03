Neue Windows 10-Vorschau bringt Copy und Paste zwischen PC und S20

Microsoft hat im Rahmen des Insider Programms ein weiteres Update für das zum Herbst anstehende Windows 10 Feature-Update veröffentlicht. Es gibt interessante Neuerungen. Das neue Build trägt die Nummer 19582 und steht für alle angemeldeten Nutzer im Fast Ring parat.

Allgemeine Änderungen, Verbesserungen und Korrekturen für PC

Um die Informationen zu konsolidieren, entfernen wir die Details zum Windows-Sicherheitsstatus aus den Info-Einstellungen. Diese Informationen sind weiterhin unter Einstellungen > Update & Sicherheit > Windows-Sicherheit verfügbar.

Wir arbeiten daran, Ihnen die Kontrolle darüber zu geben, ob Anwendungen den Bildschirmrand deaktivieren können. Die Seite ist noch nicht fertig verbunden, aber Sie werden sie unter Privatsphäre-Einstellungen sehen.

Wir haben den Schalter "Zeitzone automatisch einstellen" in den Zeit- und Datumseinstellungen so aktualisiert, dass er nun ausgegraut ist, wenn der Standort deaktiviert wurde.

Aufgrund von Rückmeldungen aktualisieren wir die schottisch-gälische Tastatur

Wir haben ein Problem für chinesische Insider behoben, bei dem das Windows-Setup (z.B. wenn Sie Ihren PC zurücksetzen) nach der Eingabe Ihrer Microsoft-Kontodaten stecken blieb.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem bei der Aktualisierung mit bestimmten Sprachen wie Japanisch die Seite Installation von Windows X% den Text nicht korrekt darstellte (es wurden nur die Felder angezeigt).

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass Benachrichtigungen manchmal mit falschen Aktionen verbunden waren (z.B. ein unerwartetes Antwortkästchen).

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass bei einigen Versuchen, auf ein neueres Build zu aktualisieren, der Fehler 0x8007042b auftrat.

Wir haben das Problem behoben, dass die Cloud-Wiederherstellungsoption zum Zurücksetzen dieses PCs nicht funktioniert.

Wir haben ein Problem behoben, das zu einem grünen Bildschirm mit Win32kbase.sys-Absturz beim Herunterfahren der Sitzung führen konnte.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Navigation zwischen den Xbox Game Bar-Optionen mit einem Xbox-Controller nicht möglich war.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem der Schalter "Zeitzone automatisch einstellen" in den Zeit- und Datumseinstellungen nicht aktiviert bleiben konnte.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass das Dialogfeld "Öffnen mit" die Auswahl beim Öffnen von PDFs nicht akzeptiert hat.

Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Task-Manager für alle Prozesse "Unverfügbar" DPI Awareness anzeigte.

Das Update enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Dazu gibt es zwei Neuerungen: Zum einen hat das Windows-Team im Bereich der Barrierefreiheit an der Nutzung über die Augensteuerung gearbeitet. "Eye Control" wurde mit diesem neuen Build verbessert. Unter anderem wurden die Einstellungsmöglichkeiten optimiert.Die zweite große Neuerung in dieser Vorschau betrifft die Unterstützung für die neue Samsung Galaxy S20-Serie . Die Your Phone-App bietet für das Galaxy S20 und das Galaxy Z Flip neue Funktionen. Dazu gehört das Kopieren und Einfügen zwischen Geräten, da sin beiden "Richtungen" funktioniert. Dieses Feature ist vorerst auf die neuen Samsung-Smartphones beschränkt.Das Update der Your Phone-App macht das Ganze aber auch ab sofort nutzbar ab Windows 10 April 2018 Update (Version 1803). Hinzugekommen ist zudem Support für Rich Communication Service (RCS). Die neue Vorschau-Version bringt neben den Neuerungen vorrangig Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Alle Änderungen findet man im Windows Blog Wir haben uns die Release Notes für die neue Preview angeschaut und für euch übersetzt.